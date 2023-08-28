Бурное море событий! Куда сходить в Киеве в сентябре 2023? Культурный дайджест от Вікон

Первый месяц осени становится меланхолическим или радостным. Для кого-то это особенная пора, которую хочется наполнить приятными эмоциями и воспоминаниями. А кто-то начинает скучать и ждать снова лета.

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Чтобы сделать осень теплой, уютной или даже ярким продолжением лета, читай в нашем материале, куда сходить и что посетить в Киеве в сентябре 2023.

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Сентябрь станет настоящим культурным разнообразием! Ведь десятки интересных постановок, зажигательные концерты, стендапы и волонтерские инициативы удовлетворят даже самых взыскательных! Выбирай события, которые заинтересовали больше всего и планируй, как проведешь первый месяц осени.

Театральные представления в Киеве: сентябрь 2023

Представление Попытка любить — Киевский драматический театр на Подоле, 1 сентября. Цена билета: 150-500 грн.

— Киевский драматический театр на Подоле, 1 сентября. Цена билета: 150-500 грн. Спектакль Позывной Элвис — МКЦ им. И. Козловского, 2 сентября. Цена: 200 грн.

— МКЦ им. И. Козловского, 2 сентября. Цена: 200 грн. Пьеса 1984 — Киевский драматический театр на Подоле, 5 и 19 сентября. Цена: 250-700 грн.

— Киевский драматический театр на Подоле, 5 и 19 сентября. Цена: 250-700 грн. Спектакль Ищу мужа на каждый день — Caribbean Club, 6 сентября. Цена: 390-590 грн.

— Caribbean Club, 6 сентября. Цена: 390-590 грн. Представление Методы воспитания маленьких засранцев — Центр искусств Новый украинский театр, 6 и 20 сентября. Цена: 400 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 6 и 20 сентября. Цена: 400 грн. Спектакль Море… Ночь… Свечи… — Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 7 и 10 сентября. Цена: 600 грн.

— Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 7 и 10 сентября. Цена: 600 грн. Спектакль Варшавская мелодия — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 10 и 21 сентября. Цена: 200 грн.

— Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 10 и 21 сентября. Цена: 200 грн. Представление Хлебное перемирие — Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 14 сентября. Цена: 150–400 грн.

— Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 14 сентября. Цена: 150–400 грн. Спектакль Зеленые коридоры — Киевский драматический театр на Подоле, 14, 15 и 29 сентября. Цена: 250-700 грн.

— Киевский драматический театр на Подоле, 14, 15 и 29 сентября. Цена: 250-700 грн. Представление Черный дрозд — Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 21 сентября. Цена: 400 грн.

— Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, 21 сентября. Цена: 400 грн. Спектакль Осторожно, женщины — Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 29 сентября. Цена: 300 грн.

Для взрослых и детей

Представление Мальчик из жестянки — Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 2 и 30 сентября. Цена: 150–250 грн.

— Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 2 и 30 сентября. Цена: 150–250 грн. Представление Все мыши любят сыр — Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 3 сентября. Цена: 150–250 грн.

— Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 3 сентября. Цена: 150–250 грн. Спектакль Лис Никита — Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 3, 12 и 23 сентября. Цена: 250 грн.

— Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 3, 12 и 23 сентября. Цена: 250 грн. Спектакль Коты-беженцы — Центр искусств Новый украинский театр, 9 и 17 сентября. Цена: 250 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 9 и 17 сентября. Цена: 250 грн. Спектакль Физкультура для Бабы Яги — Центр искусств Новый украинский театр, 10 и 24 сентября. Цена: 250 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 10 и 24 сентября. Цена: 250 грн. Представление Как львенок и черепаха песню пели — Центр искусств Новый украинский театр, 16 сентября. Цена: 250 грн.

— Центр искусств Новый украинский театр, 16 сентября. Цена: 250 грн. Представление В стране сказок — Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 16 сентября. Цена: 100 грн.

— Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, 16 сентября. Цена: 100 грн. Спектакль ВомбатМышкаКот — Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 17 сентября. Цена: 150–250 грн.

— Киевский академический театр юного зрителя на Липках, 17 сентября. Цена: 150–250 грн. Спектакль Золотой цыпленок — Центр искусств Новый украинский театр, 30 сентября. Цена: 250 грн.

Концерты в Киеве в сентябре

Концерт DAKH DAUGHTERS — арт-пространство UYAVA, 1 сентября. Цена: 600 грн.

— арт-пространство UYAVA, 1 сентября. Цена: 600 грн. Концерт Друга Ріка — терраса ТРЦ Гулливер, 1 сентября. Цена: 700 грн.

— терраса ТРЦ Гулливер, 1 сентября. Цена: 700 грн. Концерт Без Обмежень — арт-парк KURENI, 2 сентября. Цена: 1600 грн.

— арт-парк KURENI, 2 сентября. Цена: 1600 грн. Концерт Pianoбой — Терраса D12, 5 сентября. Цена: 500-1190 грн.

— Терраса D12, 5 сентября. Цена: 500-1190 грн. Концерт Кристины Соловий — Терраса D12, 6 сентября. Цена: 500-1250 грн.

— Терраса D12, 6 сентября. Цена: 500-1250 грн. Концерт Мотор’ролла — Docker Pub, 8 сентября. Цена: 175–250 грн.

— Docker Pub, 8 сентября. Цена: 175–250 грн. Концерт KAZKA — арт-пространство UYAVA, 8 сентября. Цена: 400 грн.

Концерт Jerry Heil — терраса ТРЦ Гулливер, 9 сентября. Цена: 500–1000 грн.

— терраса ТРЦ Гулливер, 9 сентября. Цена: 500–1000 грн. Концерт KOLA — терраса River Mall, 15 сентября. Цена: 600–1400 грн.

— терраса River Mall, 15 сентября. Цена: 600–1400 грн. Концерт TVORCHI — арт-пространство UYAVA, 15 сентября. Цена: 400 грн.

— арт-пространство UYAVA, 15 сентября. Цена: 400 грн. Концерт KOZAK SYSTEM — Bel Etage, 16 сентября. Цена: 450-1150 грн.

— Bel Etage, 16 сентября. Цена: 450-1150 грн. Концерт MONATIK — Дворец Украина, 23 сентября. Цена: 300–4200 грн.

— Дворец Украина, 23 сентября. Цена: 300–4200 грн. Концерт Kalush Orchestra — Atlas, 30 сентября и 1 октября. Цена: 600–1800 грн.

Стендапы в Киеве

Стендап Эклеры на миллион — Центр искусств Новый украинский театр, 1 сентября. Цена: 500 грн.

Центр искусств Новый украинский театр, 1 сентября. Цена: 500 грн. 10 Стендап Комиков — Бочка PUB, 1 сентября. Цена: 200 грн.

Бочка PUB, 1 сентября. Цена: 200 грн. Подпольный стендап — Подвал Культуры, 3 сентября. Цена: 250-400 грн.

Подвал Культуры, 3 сентября. Цена: 250-400 грн. Стендап и вино — 32 Jazz club, 3 сентября. Цена: 390-590 грн.

32 Jazz club, 3 сентября. Цена: 390-590 грн. Стендап вечеринка — Underground Standup Club, 8 сентября. Цена: 250-450 грн.

Underground Standup Club, 8 сентября. Цена: 250-450 грн. Стендап Проверка материала — Underground Standup Club, 26 сентября. Цена: 200 грн.

Выставки в Киеве в сентябре 2023

Выставка цветов Сезон Гортензий — Добропарк, до 15 сентября. Цена: 100–500 грн.

Добропарк, до 15 сентября. Цена: 100–500 грн. Международная выставка подарков — Международный выставочный центр, 7-9 сентября.

Международный выставочный центр, 7-9 сентября. Международная выставка посуды, товаров для дома и сада — Международный выставочный центр, 7-9 сентября.

Международный выставочный центр, 7-9 сентября. Международная выставка новогодней продукции и сезонного декора — Международный выставочный центр, 7-9 сентября.

Международный выставочный центр, 7-9 сентября. Международная выставка индустрии красоты — Международный выставочный центр, 20-22 сентября

Международный выставочный центр, 20-22 сентября Выставка кошек — Международный выставочный центр, 30 сентября и 1 октября.

Другие интересные события Киева в сентябре

Благотворительный Кураж сентябрь — Garage, 2 и 3 сентября. Цена: 250-500 грн.

— Garage, 2 и 3 сентября. Цена: 250-500 грн. Концерт Симфония Лавры — Национальный заповедник Киево-Печерская лавра, 2 сентября. Цена: 300–650 грн.

— Национальный заповедник Киево-Печерская лавра, 2 сентября. Цена: 300–650 грн. Благотворительное мероприятие для 3ОШБ_LOVE — арт-пространство UYAVA, 3 сентября. Цена: 200 грн.

— арт-пространство UYAVA, 3 сентября. Цена: 200 грн. Благотворительный ужин от шефа Oxota na Ovets — Ресторан Oxota na Ovets, 8 сентября. Цена: 1390 грн.

от шефа Oxota na Ovets — Ресторан Oxota na Ovets, 8 сентября. Цена: 1390 грн. Сергей Жадан, презентация новой книги Скрипниковка — Национальный академический драматический театр им. И. Франко, 18 сентября. Цена: 400–1200 грн.

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