Куда сходить в Каменце-Подольском на выходных? Подборка интересных мест от Александра Педана

В своем проекте УниверCheck, что по субботам выходит на Новом канале, телеведущий Александр Педан собрал подборку мест, которые точно стоит посетить в известном городе. Читай, куда сходить в Каменце-Подольском — топ-6 мест. Сохраняй и путешествуй по Украине.

Куда сходить в Каменце-Подольском — топ-6 мест от Александра Педана

— Каменец-Подольский — один из самых старых и красивых туристических городов Украины. Там действительно есть на что посмотреть, — рассказывает Александр Педан. Поэтому он решил поделиться любимыми локациями и провести небольшую экскурсию для украинцев.

Сохраняй самые интересные места Каменец-Подольского и планируй свое путешествие.

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Ратуша и площадь Польский рынок

Именно отсюда следует начинать знакомство с городом. Эту локацию просто нужно увидеть, поэтому она действительно must-visit. Ратуша в Каменце-Подольском была построена в XIV веке и имеет три этажа. Это одна из самых больших ратуш в Украине.

Здесь есть музей истории города, где можно узнать историю Каменец-Подольского и его жителей.

Сквер Лебединое озеро

Дочь Александра Лера Педан говорит, что это самое романтичное место в Каменце-Подольском. Здесь много красивых водопадов, фонтанов, мостиков и аллей. Но самое главное — символ города — статуя белого оленя.

Самым ярким украшением сквера являются лебеди — белый и черный.

Смотрицкий каньон

Через Каменец-Подольский протекает река Смотрич. Почти через весь город длится глубокое и узкое ущелье, называемое Смотрицкий каньон. Это очень красивое и крутое место для скалолазания.

Оно полюбилось украинским и даже зарубежным скалолазам. А для тех, кто любит экстрим, есть специальный троллей, по которому на скорости можно пролететь над рекой. Его высота — 38 метров, а длина — 184 метра.

Кафедральный костёл святых Апостолов Петра и Павла

Это любимое место туристов. В костеле есть минарет. Местные рассказывают, что это единственное место в мире, где на мусульманском минарете стоит христианский символ Богородицы.

Здесь также есть арка желаний. Люди верят, если пройти через нее и загадать желание — оно обязательно сбудется.

Рок-шаман-сэндвич-бар Трое в каноэ

На улице Драгоманова есть крутое заведение, которое обожает молодежь. Когда-то здесь снимали программу Ревизор, который тоже рекомендовал кафе. Внутри очень атмосферно, вкусно и недорого.

Во время войны заведение помогает тем, кто в этом нуждается, много волонтерит и кормит обедами ВПЛ.

Каменец-Подольская крепость

Визитная карточка города, которая входит в Семь чудес Украины. Она знакома чуть ли не каждому украинцу. Это не просто крепость, а настоящий город-крепость, который начали строить тысячу лет назад.

Сооружение имеет 11 каменных башен. Оно построено таким способом, чтобы быть неприступной для врага. Каменец-Подольская крепость входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что является официальным подтверждением ее исторической и культурной уникальности. Поэтому Каменец-Подольская крепость обязательна к просмотру.

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