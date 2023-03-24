Must-visit, по версии Александра Педана: какие места следует посетить в Черновцах

Украина продолжает удивлять нас своей многогранностью и красотой локаций то в том, то в другом регионе. И как много интересного мы еще не знаем о собственной стране! И сколько всего нам нужно увидеть сейчас и после победы.

Своим списком достопримечательностей в Черновцах поделился и украинский ведущий проектов на новом канале и общественный деятель Александр Педан. Вместе с дочерью Валерией он продолжает знакомить украинскую молодежь с университетами нашей страны.

Все это происходит в рамках образовательного тревел-шоу Универ Check, очередной выпуск которого ждет украинцев 25 марта в 7:30 на Новом канале. В нем ведущие расскажут подробнее о Черновицком университете, а заодно — и о городе Черновцах.

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Какие места следует обязательно посетить в Черновцах — рассказывает Александр Педан совместно с одним из лучших экскурсоводов города Паном Ярком.

Театральная площадь и театр

В свое время Театральная площадь Черновцов была местом, где продавали рыбу. Но местные жители призвали власти убрать базар, ведь летом прогуливаться по городу было невозможно из-за запаха. Наконец черновчане победили, а на месте базара за 14 месяцев построили Черновицкий театр.

— Интересный факт, что здесь в свое время начинал карьеру актер Иван Миколайчук. А еще на Театральной площади Черновцов впервые прозвучала песня Червона рута. Конечно, выполнил ее Владимир Ивасюк, которому в то время был всего 21 год, — рассказывает экскурсовод.

Владимир Ивасюк, кстати, учился в Черновицком университете, получал здесь врачебную профессию.

Памятник Ференцу Листу (площадь Филармонии)

Это не только памятник архитектуры, но и музыкальный экспонат: здесь тихонько звучит мелодия, написанная венгерским композитором Ференцом Листом.

Памятник выглядит необычно: вертикально перевернутый фортепиано, сверху на котором сидит фигурка композитора.

Туристы, как водится, трут нос фигурке — к счастью и удаче.

Улица Кобылянской

Пешеходная зона всегда наполнена людьми. До того как иметь имя Ольги Кобылянской, эту улицу называли Панской.

И горожане, и гости Черновцов любят прогуливаться по этой улице, воображая себя теми же господами и барышнями.

Must-visit, по версии Александра Педана: какие места следует посетить в Черновцах / 3 Фотографии

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