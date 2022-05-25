Шоу-биз

Стремимся, чтобы молодежь поступала именно в Украине — Александр Педан анонсировал проект об университетах

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 25 мая 2022, 17:00
УніверСheck — проект Олександра Педана про університети України

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