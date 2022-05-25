Стремимся, чтобы молодежь поступала именно в Украине — Александр Педан анонсировал проект об университетах

Сейчас завершается учебный год. Телеведущий Александр Педан до войны снимал проект УниверСheck, в котором он вместе с дочерью, выпускницей этого года, путешествуют по городам Украины, чтобы выбрать университет.

Вместе с командой ведущий решил все же показать проект украинцам. Он должен был выйти еще в начале весны, чтобы абитуриенты имели возможность изучить доступные варианты для поступления, но из-за начала полномасштабной войны процесс затянулся.

Как и все украинцы, мы не понимали, что будет завтра, не говоря уже о вступительной кампании, которая должна была начаться через несколько месяцев. Поэтому сомневались, стоит ли вообще выдавать проект в эфир, — рассказал Александр Педан.

Но в результате поняли, что УниверСheck сегодня более чем нужен.

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Цель проекта УниверСheck

Александр Педан рассказал, что целью своего проекта считает ознакомление абитуриентов с украинскими вузами, поиск преимуществ и недостатков каждого университета, возможностей для молодежи в разных городах Украины.

По плану премьера проекта состоится на YouTube-канале Педан может 31 мая.

Какие университеты попали в УниверСheck

До начала полномасштабного вторжения команда Александра Педана успела побывать в десяти областных центрах. Среди них есть и такие, которые за время войны стали болезненными — Мариуполь, Сумы, Харьков.

Некоторых университетов физически уже нет, некоторые повреждены. Но есть люди! Люди, готовые продолжать работать, обучать.

Педан рассказал, что это тоже подтолкнуло его выпустить свой проект. Телеведущий стремится показать города, которые сейчас уничтожены или находятся в оккупации. Называет это выпусками-реквиемами.

Проект начнется с обзора университетов в городах, приютивших сотни тысяч украинцев.

О чем проект УниверСheck

Проект будет рассматривать университеты со всех сторон, таких как качество обучения, логистика, работа для молодежи, досуг и так далее.

Александр и дочь Валерия будут оценивать вузы по-разному: тщательно с точки зрения отца и с точки зрения потребностей студента — условия в общежитиях, активность от университетов.

Для меня, как для будущей первокурсницы, важно также, какой будет моя комната в общежитии, сколько времени придется тратить на дорогу, есть ли возможность развиваться вне университета и где тусить с друзьями, — рассказывает Валерия.

Эту информацию на сайтах университетов не найти, поэтому ее добавят в выпуски. Также необходимая информация для абитуриентов от Министерства образования будет добавлена ​​в каждый выпуск проекта УниверСheck.

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