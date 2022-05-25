Прагнемо, щоб молодь вступала саме в Україні — Олександр Педан анонсував проект про університети

Нині завершується навчальний рік. Телеведучий Олександр Педан до війни знімав проект УніверСheck, в якому він разом із донькою, цьогорічною випускницею, мандрують містами України, щоб обрати університет.

Разом із командою ведучий вирішив усе-таки показати проект українцям. Він мав вийти ще на початку весни, щоб абітурієнти мали змогу вивчити можливі варіанти для вступу, але через початок повномасштабної війни процес затягнувся.

Як і всі українці, ми не розуміли, що буде завтра, не кажучи вже про вступну кампанію, яка мала б розпочатися за кілька місяців. Тому вагалися, чи варто загалом видавати проект в ефір, — розповів Олександр Педан.

Але згодом усвідомили, що УніверСheck сьогодні більш ніж потрібний.

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Ми прагнемо, щоб молодь залишалася і вступала саме в Україні. Світ зараз дає багато можливостей, але наша молодь — наше майбутнє, і воно потрібне нам тут.

Мета проекту УніверСheck

Олександр Педан розповів, що метою свого проекту вважає ознайомлення вступників з українськими ВНЗ, пошук переваг та недоліків кожного університету, можливостей для молоді в різних містах України.

За планом, прем’єра проекту відбудеться на YouTube-каналі Педан може 31 травня.

Які університети потрапили до УніверСheck

До початку повномасштабного вторгнення команда Олександра Педана встигла побувати у десятьох обласних центрах. Серед них є й такі, що за час війни стали болючими — Маріуполь, Суми, Харків.

Деяких університетів фізично вже немає, деякі пошкоджені. Але є люди! Люди, які готові продовжувати працювати, навчати.

Педан розповів, що це також підштовхнуло його випустити свій проект. Телеведучий прагне показати міста, які зараз знищені або перебувають в окупації. Називає це випусками-реквіємами.

Проект розпочнеться з огляду університетів у містах, які прихистили сотні тисяч українців.

Про що проект УніверСheck

Проект розглядатиме університети з усіх сторін, як-от якість навчання, логістика, робота для молоді, дозвілля тощо.

Олександр та донька Валерія оцінюватимуть ВНЗ по-різному: прискіпливо з погляду батька і з погляду потреб студента — умови в гуртожитках, активності від університетів.

Для мене, як для майбутньої першокурсниці, важливо також, якою буде моя кімната в гуртожитку, скільки часу доведеться витрачати на дорогу, чи є можливість розвиватися поза університетом і де тусити з друзями, — розповідає Валерія.

Цю інформацію на сайтах університетів не знайти, тож її додадуть у випуски. Також необхідна інформація для вступників від Міністерства освіти буде додана у кожен випуск проекту УніверСheck.

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