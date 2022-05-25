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Прагнемо, щоб молодь вступала саме в Україні — Олександр Педан анонсував проект про університети

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 25 Травня 2022, 17:00
УніверСheck — проект Олександра Педана про університети України

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