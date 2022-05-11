Про спеціальності, навчання та перспективи — Педан запустить тревел-проект УніверСheck для абітурієнтів

Навчальний рік закінчується. Попереду у випускників вступна компанія, яка цьогоріч, вочевидь, буде ще складнішою, ніж навіть у перший рік пандемії.

Але коли в нашій країні стає сутужно, на допомогу приходять волонтери та громадські організації. Телеведучий Олександр Педан займається волонтерством і громадською діяльністю у сфері освіти.

В ефірі телемарафону він розповів про свій цьогорічний проект УніверСheck для абітурієнтів.

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Один з наших проектів, які ми почали до війни, називається УніверСheck. Ми придумали проект про університети з моєю донькою Лєрою, яка теж є абітурієнткою. Це такий тревел про навчання в Україні вищого ґатунку, — ділиться Педан.

Телеведучий з донькою проїхали вже десять міст і відзняли 12 університетів. За словами Педана, проект мав стартувати на початку квітня, тому що саме це найактуальніший час для вступної кампанії. Проте через війну родина сумнівалася, чи потрібно це робити.

Ми вирішили, що студенти мають право на навчання. І ніхто це право забрати не може.

Тому вже за кілька тижнів проект УніверСheck вийде на YouTube-каналі Педан може. Там абітурієнти та їхні батьки зможуть детально дізнатись про конкретні університети, їхні спеціальності, можливості навчання, перспективи тощо.

Адже здебільшого зараз в Україні університети працюють онлайн. Їм необхідні студенти. Інакше наша країна ризикує залишитися в майбутньому без розумної молоді та кваліфікованих спеціалістів.

Якщо ти зараз готуєшся до Національного мультипредметного тесту, то пропонуємо тобі прочитати, якою буде демоверсія онлайн-тесту, та пройти її.