О специальностях, обучении и перспективах — Педан запустит тревел-проект УніверСheck для абитуриентов

Учебный год заканчивается. Впереди у выпускников вступительная компания, которая в этом году, очевидно, будет еще сложнее, чем даже в первый год пандемии.
Но когда в нашей стране становится тяжело, на помощь приходят волонтеры и общественные организации. Телеведущий Александр Педан занимается волонтерством и общественной деятельностью в сфере образования.
В эфире телемарафона он рассказал о своем проекте УніверСheck для абитуриентов.
Один из наших проектов, которые мы начали до войны, называется УніверСheck. Мы придумали проект об университетах с моей дочерью Лерой, которая тоже является абитуриентом. Это такой тревел об обучении в Украине высшего качества, — делится Педан.
Один из наших проектов, которые мы начали до войны, называется УніверСheck. Мы придумали проект об университетах с моей дочерью Лерой, которая тоже является абитуриентом. Это такой тревел об обучении в Украине высшего качества, — делится Педан.
Телеведущий с дочерью проехали уже десять городов и отсняли 12 университетов. По словам Педана, проект должен был стартовать в начале апреля, потому что именно это самое актуальное время для вступительной кампании. Однако из-за войны семья сомневалась, нужно ли это делать.
Мы решили, что студенты имеют право на обучение. И никто это право отнять не может.
Мы решили, что студенты имеют право на обучение. И никто это право отнять не может.
Поэтому уже через несколько недель проект УніверСheck выйдет на YouTube-канале Педан може. Там абитуриенты и их родители смогут подробно узнать о конкретных университетах, их специальностях, возможностях обучения, перспективах и т.д.
Ведь в большинстве своем сейчас в Украине университеты работают онлайн. Им нужны студенты. В противном случае наша страна рискует остаться в будущем без умной молодежи и квалифицированных специалистов.
Если ты готовишься к Национальному мультипредметному тесту, то предлагаем тебе прочитать, какой будет демоверсия онлайн-теста, и пройти ее.