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О специальностях, обучении и перспективах — Педан запустит тревел-проект УніверСheck для абитуриентов

Елена Яковлева, редактор сайта 11 мая 2022, 16:00

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О специальностях, обучении и перспективах — Педан запустит тревел-проект УніверСheck для абитуриентов
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Пока бьется сердце, буду чувствовать любовь к Украине! Эмоциональные обращения бойцов Азова к миру

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