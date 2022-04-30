Мультимедийный тест вместо ВНО: где пройти демоверсию онлайн

Выпускники 2022 года со всей Украины озабочены тем, как им придется окончить школу. Сначала говорили об отмене ВНО, а затем возвращали его и в конце концов УЦОКО решил ввести национальный мультипредметный тест. То есть один экзамен вместо трех-четырех.

Этот тест состоит из 60 вопросов, по 20 с украинскоо языка, математики и истории Украины.

Это может напугать выпускников, ведь не все сильны в отдельных предметах. Поэтому УЦОКО выложили пример мультипредметного теста, который можно пройти онлайн.

— Заметьте, что интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам заданий, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту, — отмечают в УЦОКО.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Пройти тестовый вариант НМТ можно по ссылке. Если у тебя плохой интернет — попробуй скачать файл теста по ссылке.

Как будет проходить НМТ в 2022 году

Как при выполнении демонстрационного теста, так и при реальном тестировании школьники смогут выбирать последовательность выполнения заданий. Также можно возвращаться к задачам и изменять вариант ответа.

После того, как исполнитель теста завершит работу, он получает результаты за каждый блок НМТ.

Перед началом теста нужно будет ответить на четыре вопроса о себе, которые позволят собрать статистическую информацию.

В УЦОКО предупреждают, что из-за большого количества участников, одновременно использующих тестировщик, могут быть определенные задержки на сайте.

Многие семьи с детьми вынуждены были покинуть свои дома. В областях Украины, куда едут переселенцы, устраивают терапевтические лагеря для малышей. Раньше мы рассказывали, как работает лагерь для переселенцев в Ивано-Франковске.