Мультимедийный тест вместо ВНО: где пройти демоверсию онлайн

Выпускники 2022 года со всей Украины озабочены тем, как им придется окончить школу. Сначала говорили об отмене ВНО, а затем возвращали его и в конце концов УЦОКО решил ввести национальный мультипредметный тест. То есть один экзамен вместо трех-четырех.
Этот тест состоит из 60 вопросов, по 20 с украинскоо языка, математики и истории Украины.
Этот тест состоит из 60 вопросов, по 20 с украинскоо языка, математики и истории Украины.
Это может напугать выпускников, ведь не все сильны в отдельных предметах. Поэтому УЦОКО выложили пример мультипредметного теста, который можно пройти онлайн.
— Заметьте, что интерфейс предложенного тестировщика отличается от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам заданий, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту, — отмечают в УЦОКО.
Пройти тестовый вариант НМТ можно по ссылке. Если у тебя плохой интернет — попробуй скачать файл теста по ссылке.
Как при выполнении демонстрационного теста, так и при реальном тестировании школьники смогут выбирать последовательность выполнения заданий. Также можно возвращаться к задачам и изменять вариант ответа.
После того, как исполнитель теста завершит работу, он получает результаты за каждый блок НМТ.
После того, как исполнитель теста завершит работу, он получает результаты за каждый блок НМТ.
Перед началом теста нужно будет ответить на четыре вопроса о себе, которые позволят собрать статистическую информацию.
В УЦОКО предупреждают, что из-за большого количества участников, одновременно использующих тестировщик, могут быть определенные задержки на сайте.
Многие семьи с детьми вынуждены были покинуть свои дома. В областях Украины, куда едут переселенцы, устраивают терапевтические лагеря для малышей. Раньше мы рассказывали, как работает лагерь для переселенцев в Ивано-Франковске.