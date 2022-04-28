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Игры, прогулки и психологическая терапия — во Франковске работает лагерь для детей-переселенцев

Ирина Тимчишин 28 апреля 2022, 09:37

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Дитячий табір для переселенців в Івано-Франківську

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