Игры, прогулки и психологическая терапия — во Франковске работает лагерь для детей-переселенцев

Каждый ребенок, который прятался в бомбоубежище, просыпался и продолжает жить под сопровождение сирен, видел уничтоженные дома, неоднократно переезжал в новый дом и неизвестно, когда вернется в родной — пережил стресс.

Сегодня в Украине нет ребенка, который не почувствовал бы ужасов войны. И все переживают это по-своему. В Ивано-Франковске для детей, вывезенных с горячих точек, организовывают детские лагеря.

Это ежедневные развлечения: чтение, квесты, игры, прогулки под открытым небом и, главное, психологическая терапия. Проекты масштабные, длительные и очень нужные.

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Дети работают с глиной, бумагой, делают поделки. Занятия развивают не только моторику, но и расслабляют нервную систему. Ежедневно сюда приходят 25 детей из разных городов. Для родителей это необходимость, ведь большинство работает, а для детей — терапия.

Нет сейчас в Украине нет детей, которые не пережили бы стресс. Просто одни пережили его от боевых действий, другие — от того, что их привычный ритм жизни разрушился, от родительской тревожности. Дети по-разному переживают этот стресс.

Об этом рассказывает координатор школы-лагеря Кам’яниця.Вільна Ирина Гищук.

Чтобы работать с детьми войны, учителя проходили специальное обучение. Раз в неделю в лагерь наведываются арт-терапевты. Больше смотри в видео.

Российские военные уходят из наших земель, оставляя “сувениры”, особенно опасные для детей. Они засовывают взрывчатку в жилые дома, вещи и даже игрушки. Увлекательный комикс о минной безопасности для ребенка объяснит, как сохранить себе жизнь.