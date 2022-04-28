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Ігри, прогулянки та психологічна терапія — у Франківську працює табір для дітей-переселенців

Ірина Тимчишин 28 Квітня 2022, 09:37

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Дитячий табір для переселенців в Івано-Франківську

Ігри, прогулянки та психологічна терапія — у Франківську працює табір для дітей-переселенців
Ігри, прогулянки та психологічна терапія — у Франківську працює табір для дітей-переселенців
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