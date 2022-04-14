Вимкніть екран взагалі: чому не варто виховувати дитину за допомогою технологій — пояснює Комаровський

Ви коли-небудь намагались менше витрачати часу на смартфон і ставили собі обмеження на екранний час? Так уявіть, наскільки тяжко дітям, які звикли постійно сидіти з гаджетом.

Вони практично стали новими друзями малюків, замінивши їм реальних однолітків та власних батьків, з якими спілкування надважливе для гармонійного розвитку.

Особливо зараз, коли погляд більшості зосереджений на екранах телефонів і новинах, а діти здебільшого не мають можливості проводити час активно на вулиці, потрібно знайти способи проводити час без гаджета.

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Яким чином це змінити та навіщо це потрібно, поділився Доктор Комаровський у своєму Instagram.

Чому треба мінімізувати контакт дитини з будь-якими екранами

Постійний контакт з різними електронними пристроями завжди передбачає зменшення рухливості дитини. Тому отримання інформації відбувається абсолютно неприродним шляхом.

Погляд малюка постійно концентрується на одній точці, що може викликати зниження зору та розсіювання уваги.

Окрім того, діти не можуть бачити справжніх властивостей предметів і тому не можуть розвивати органи почуттів.

Наприклад, якщо малюк грається віртуальним м’ячиком, то він не може повністю сформувати картину того, як він має відстрибувати від підлоги, коли його кидаєш.

Дитина просто не відчуває річ органами чуття та не може зрозуміти, як в реальності з нею взаємодіяти. Властивості предметів стають якимсь незвіданим світом, з яким все частіше складно взаємодіяти.

Ще більш складною стає комунікація з іншими людьми. Дорослі просто не спілкуються з малям, а діти — один з одним. Вони не намагаються пізнати світ через інших живих осіб. А саме це є однією з найважливіших речей у житті людини.

Чим загрожує постійний контакт з екраном для дитини:

ожиріння;

затримка розвитку;

психічні розлади;

порушення сну;

залежність.

Як же тоді взаємодіяти з гаджетами

Головна порада: дитина не повинна пізнавати світ за допомогою екрана з першого року життя.

Вимкніть екран. Взагалі. Навіть 10 хвилин не треба.

Або ж хоча б постарайтеся не залишати малюка з екраном наодинці. Будьте поруч і коментуйте те, що відбувається. Нехай вас буде більше в їх житті, що зробить його лише цікавішим.

Проте чим довше дитина взаємодіє з різними технологіями, то все більше змінюється її поведінка. Багато батьків починають турбуватись і вирішують почати перевіряти буквально все, через що іноді бувають проблеми у стосунках.

Якщо ти не знаєш як краще вчинити, читай, які переваги та недоліки гаджетів для батьківського контролю.