Выключите экран вообще: почему не стоит воспитывать ребенка с помощью технологий — объясняет Комаровский

Вы когда-нибудь пытались меньше тратить время на смартфон и ставили себе ограничения на экранное время? Так вот, представьте, насколько тяжело детям, привыкшим постоянно сидеть с гаджетом.

Они практически стали новыми друзьями малышей, заменив им реальных сверстников и родителей, с которыми общение очень важно для гармоничного развития.

Особенно сейчас, когда взгляд большинства сосредоточен на экранах телефонов и новостях, а дети в большинстве своем не имеют возможности проводить время активно на улице, нужно найти способы проводить время без гаджета.

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Как это изменить и зачем это нужно, поделился Доктор Комаровский в своем Instagram.

Почему нужно минимизировать контакт ребенка с любыми экранами

Постоянный контакт с разными электронными устройствами всегда предполагает уменьшение подвижности ребенка. Поэтому получение информации происходит совершенно неестественным путём.

Взгляд малыша постоянно концентрируется на одной точке, что может вызвать ухудшения зрения и рассеяние внимания.

Кроме того, дети не могут видеть подлинных свойств предметов и потому не могут развивать органы чувств.

Например, если малыш играет виртуальным мячиком, то он не может полностью сформировать картину того, как ему нужно отпрыгивать от пола, когда его бросаешь.

Ребенок просто не чувствует вещи органами чувств и не может понять, как в реальности с ним взаимодействовать. Свойства предметов становятся каким-то неизведанным миром, с которым все чаще сложно взаимодействовать.

Еще более сложным становится коммуникация с другими людьми. Взрослые просто не общаются с малышом, а дети – друг с другом. Они не пытаются познать мир через других живых людей. А именно это одна из важнейших вещей в жизни человека.

Чем чреват постоянный контакт с экраном для ребенка:

ожирение;

задержка развития;

психические расстройства;

нарушение сна;

зависимость.

Как же тогда взаимодействовать с гаджетами

Главный совет: ребенок не должен узнавать мир с помощью экрана с первого года жизни.

Выключите экран. Вообще. Даже 10 минут не нужно.

Или хотя бы постарайтесь не оставлять малыша с экраном наедине. Будьте рядом и комментируйте происходящее. Пусть вас будет больше в их жизни, что сделает ее более интересным.

Но чем дольше ребенок взаимодействует с разными технологиями, тем больше меняется его поведение.

Многие родители начинают беспокоиться и решают начать проверять буквально все, из-за чего иногда возникают проблемы в отношениях.

Если ты не знаешь, как лучше поступить, читай, какие преимущества и недостатки гаджетов для родительского контроля.