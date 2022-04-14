Родительство

Выключите экран вообще: почему не стоит воспитывать ребенка с помощью технологий — объясняет Комаровский

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 апреля 2022, 10:00
Выключите экран вообще: почему не стоит воспитывать ребенка с помощью технологий — объясняет Комаровский
Фото: Unsplash, Pexels

Больше новостей
Як працює програма Доступні ліки під час війни
Доступні ліки во время войны: как и где их можно получить
Україна
Чернобаевка-15! Что удалось уничтожить украинским военным и затонула ли “Москва”
Пентагон, США
Switchblade, Javelin и еще немного оружия на $800 млн. США мощно поддержали Украину перед новым нападением России
Книги з історії України, які варто прочитати - топ-5
Без знания прошлого нет будущего — ТОП-5 увлекательных книг по истории Украины
Смотреть больше

Материалы по теме

Евгений Комаровский рассказал, чем занимается во время войны
Доктор Комаровский: россиянам нравится зарывать голову в песок подобно страусам
Йод проти радіації
Йод против радиации: что делать при взрыве на АЭС
Чим можна замінити дитячу молочну суміш - порада Комаровського
“У меня нет ни грудного молока, ни детской смеси. Чем кормить малыша?”
З якого віку можна давати прикорм дитині
“С какого возраста лучше начинать прикорм ребенка?”

Видео
0:01:06
Україна

Чернобаевка-15! Что удалось уничтожить украинским военным и затонула ли “Москва”
Пентагон, США
Switchblade, Javelin и еще немного оружия на $800 млн. США мощно поддержали Украину перед новым нападением России
Карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 14 апреля
Москва палає
Крейсер Москва горит в Черном море. Российский военный корабль дошел до пункта назначения?
0:06:01
Нове звернення Зеленського
Российские военные сомневаются в способности сломать Украину — обращение Зеленского 13 апреля
0:03:15
Ситуація у Мелітополі - окупанти викрадають та тероризують вчителів
Встреча под дулами автоматов: оккупационная власть пытается заставить педагогов работать в Мелитополе
0:02:44
Суми
Бетонные развалины: как жители Сум разбирают завалы собственных домов
0:03:34
Бізнес в Україні під час війни - як компанії адаптуються до нових умов
Ради победы: как украинский бизнес возвращается в привычный режим работы
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнбергский, Токийский и Югославский — рассказываем о самых известных военных трибуналах в истории
0:13:29
Зеленський закликав Естонію до ембарго російської нафти
Можно потерять весь восток Европы! Зеленский призвал Эстонию к эмбарго российской нефти
Больше видео
Довідки ВПО у Дії 2022 - як подати заявку на отримання довідки переселенця
Читать дальше
Не хочешь стоять в очереди за документом переселенца? Читай, как получить справку ВПЛ в Дії

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь