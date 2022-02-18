Современные гаджеты для родительского контроля: преимущества и недостатки

Социологи отмечают, что поведение современных детей изменилось с появлением гаджетов для родительского контроля.

Несмотря на то, что эти технологии призваны сделать жизнь ребенка более безопасной, их применение часто нарушает его личные границы, приводит к увеличению рисков потери самостоятельности и ориентации в пространстве.

Мы решили разобраться в плюсах и минусах родительского контроля с помощью этих устройств.

Преимущества гаджетов для родительского контроля

Интернет изобилует множеством сообщений о различных ДТП, катастрофах или криминальных случаях.

Не менее угрожающими являются социальные сети, где неопытному ребенку легко вступить в сомнительные группы или познакомится с не совсем адекватными пользователями.

Поэтому желание родителей защитить своего малыша от контента, способного негативно повлиять на его несформированную психику, понятно.

Как и стремление оградить от опасностей в городе.

Для этого на рынке товаров и услуг доступно множество технологических новинок.

В частности, смарт-часы с GPS и функцией прослушивания, умные браслеты или брелоки, специальные беспроводные маячки и различные приложения для смартфона.

Все они призваны мгновенно известить родителей, если с ребенком случится какая-нибудь беда. Преимуществами тех же смарт-часов является то, что в случае опасности ребенок сможет нажать тревожную кнопку и устройство начнет звонить маме или папе, пока кто-нибудь из них не ответит. А если оставит выбранную локацию, например, во время учебы выйдет за территорию школы, родители сразу же получат уведомление об этом. Также в режиме онлайн смогут определять точные координаты нахождения ребенка с изображением позиций на карте. Функция же мониторинга позволит прослушать происходящее вокруг его микрофона. Управляемая свобода Тем не менее, находясь под постоянным контролем родителей, дети могут чувствовать себя преступниками, когда носят на себе устройство контроля, вроде электронного браслета. Это вызывает либо привыкание и обученную беспомощность, либо пассивный бунт, — говорит психолог Юлия Борисова. В материале для Освитории она рассказала, что в этой ситуации возможны два варианта развития событий. Первый — нежелание детей взрослеть, брать на себя ответственность. Поскольку они привыкнут, что за безопасность их жизни заботятся родители. Второй — способы “хакнуть” (обойти) гаджеты. Не исключено, что в начальной школе они начнут делиться советами, как отключить функции родительского контроля. Неприспособленность к жизни Исследователи отмечают, что для большинства детей не проблема ответить на звонок папы или мамы и рассказать, где они и что делают.

Зато факт, что за ними постоянно следят и могут даже прослушивать, вызывает недоумение и обиду.

Поэтому для родителей крайне важно объяснить, что они пользуются этими устройствами исключительно для безопасности ребенка, а не контроля.

Для понимания можно договориться, чтобы ребенок включал гаджет только в момент, когда возвращается домой поздно вечером или идет по опасному району.

Потому что постоянный контроль над передвижениями не дает ему возможности исследовать свой город, определить безопасные и опасные места, сориентироваться с расстояниями.

Это приучает его жить в режиме родительского автопилота. А впоследствии, выпущенный из-под родительского крыла, он подвергается большей опасности, чем его сверстники.

Поскольку город остается для него малознакомой средой.

Утрата приватности

Долгое время ребенок считался собственностью семьи. Уважение к его личным границам росло не одно столетие.

В 18 веке задумались о воспитании ребенка, в 19 — о личностном подходе, в 20 — об уважении к его желаниям, рассказывает психолог Юлия Борисова.

Так, если раньше самым страшным для подростков было “мама читала мой дневник”, сегодня не всех раздражает даже “мама ответила за меня с моего аккаунта”.

Есть риск снова все свести к “собственности”, ведь усиливается стремление сделать что-то с ребенком без его ведома и тем более разрешения, — отмечает она.

И добавляет, что футурологи уверены, новые поколения будут бунтовать против этих гаджетов, выдвигать какие-то требования к взрослым, чтобы те уважали их права.

Не исключено, что в ближайшие десятилетия остро встанет вопрос о праве ребенка на приватность от собственных родителей.

Еще одним испытанием, связанным с современными технологиями, является онлайн-образование. Ведь быть целый день дома, без друзей, преподавателей и любимых дел — это большой стресс для каждого школьника.

Ранее мы делились советами с родителями, как помочь ребенку во время дистанционки и не испортить с ним отношений.