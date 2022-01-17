Онлайн-обучение — вызов для родителей: как помочь ребенку во время дистанционки

Онлайн-обучение стало вызовом не только для учеников, но и для их родителей. Сложно спланировать домашние дела и работу, если тоже работаешь из дома, когда твой ребенок постоянно рядом.

Надо уделить ему время, помочь с уроками, приготовить обед и решить еще кучу своих дел.

А еще при дистанционном обучении поведение детей заметно меняется. Они могут не говорить этого вслух, но все же быть напугаными ситуацией в мире и стране.

Их обычный режим дня полностью меняется. Это большой стресс для детской психики — быть целый день дома, без друзей, преподавателей и любимых дел.

В такой момент родителям нужно набраться терпения и помочь детям, а не кричать на них. Научиться поддерживать и стараться облегчить обучение.

Детский и подростковый психолог Елена Соловьева из Центра психического здоровья дала несколько советов, как поддержать детей во время онлайн-обучения.

Организовать распорядок дня

Первое, что нужно — это создать расписание занятий и не забывать о перерывах. Во время дистанционного обучения ребенок много времени проводит перед монитором, поэтому его глаза должны отдыхать.

Определите время, до которого ребенку нужно закончить домашние задания, чтобы их выполнение не растягивалось до ночи.

Свободное время

Хоть ученик или ученица остаются дома, это не значит, что это у них много свободного времени. Дети заняты обучением, а не своим хобби, поэтому очень важно давать им время, которым они могут распоряжаться самостоятельно.

Однако будь готов к тому, что ребенок не будет знать, чем себя занять. Поэтому ты должен(-на) продумать заранее несколько общих активностей.

Личное пространство

Если ребенок занят, то не стоит отвлекать его на другие вещи. Если ты тоже работаешь из дома, то должен(-на) объяснить, что тебя не стоит беспокоить в это время.

Обязательно надо делать перерыв на обед. Организму нужно восстанавливать силы даже дома.

Вечер — время для семейного общения

Надо ввести в качестве хорошей привычки проводить вечером время вместе всей семьей. Хотя бы один час посвятить всем общему занятию.

Можно играть в настольные игры, сделать коллажи или карту желаний из старых журналов. А из старых вещей можно сделать куклу. Мечтайте вместе, говорите, готовьте — что угодно, но вместе.

— Возможно, вам эти советы покажутся простыми, однако за ними кроется большой смысл.

Твой ребенок внимательно наблюдает за тем, как ты справляешься с ситуацией. Поэтому не подведи ее или его и продемонстрируй пример, как ты контролируешь себя, помогаешь ребенку справиться с карантином.

Следует помнить, что нужно не только делать вид, что ты проводишь время с ребенком и интересуешься его жизнью, а действительно так делать. Уделять самое качественное внимание. Напомним, что ранее Дмитрий Карпачев рассказал, как правильно проводить время с ребенком.