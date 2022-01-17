Онлайн-навчання — це виклик для батьків: як допомогти дитині під час дистанційки

Онлайн-навчання стало викликом не тільки для учнів, а й для їхніх батьків. Важко спланувати хатні справи й роботу, якщо теж працюєш з дому, коли твоя дитина постійно поруч.

Треба приділити їй час, допомогти з уроками, зготувати обід і дати лад ще купі своїх справ.

А ще під час дистанційного навчання поведінка дітей помітно змінюється. Вони можуть не казати цього вголос, а проте бути наляканими ситуацією у світі та країні.

Їхній звичний режим дня повністю змінюється. Це великий стрес для дитячої психіки — бути цілий день вдома, без друзів, викладачів та улюблених справ.

У такий момент батькам треба набратися терпіння і допомагати дітям, а не кричати на них. Навчитися підтримувати та старатися полегшити навчання.

Дитяча та підліткова психологиня Олена Соловйова з Центру психічного здоров’я дала кілька порад, як підтримати дітей під час онлайн-навчання.

Організувати розпорядок дня

Найперше, що треба — це створити розклад занять і не забувати про перерви. Під час дистанційного навчання дитина багато часу проводить перед монітором, тому її очі мають більше відпочивати.

Визначте час, до якого дитині потрібно закінчити домашні завдання, щоб їх виконання не розтягувалось до ночі.

Вільний час

Хоч учень чи учениця навчається з дому, це не означає, що це його/її вільний час. Діти зайняті навчанням, а не своїм хобі, тому дуже важливо давати їм час, яким вони можуть керувати самостійно.

Однак будь готовий до того, що дитина не знатиме, чим себе зайняти. Тому ти маєш продумати наперед кілька спільних активностей.

Особистий простір

Якщо дитина зайнята, то не варто відволікати її на інші речі. Якщо ти також працюєш з дому, маєш пояснити, що тебе не варто турбувати в цей час.

Обов’язково варто робити перерву на обід. Організму треба відновлювати сили навіть вдома.

Вечір — час для сімейного спілкування

Треба ввести за хорошу звичку проводити увечері час разом, усією родиною. Хоча б одну годину робити всім спільне заняття.

Можна грати в настільні ігри, зробити колажі чи карту бажань зі старих журналів. А зі старих речей можна зробити ляльку. Мрійте разом, говоріть, готуйте — будь-що, але разом.

— Можливо, для вас ці поради виглядають простими, проте за ними є великий сенс.

Твоя дитина уважно спостерігає за тим, як ти справляєшся із ситуацією. Тому не підведи її та продемонструй приклад, як ти контролюєш себе, допомагаєш їй впоратися з карантином.

Варто пам’ятати, що треба не тільки вдавати, що ти проводиш час з дитиною і цікавишся її життям, а дійсно так робити. Приділяти саме якісну увагу. Нагадаємо, що раніше Дмитро Карпачов розказав, як правильно проводити час з дитиною.