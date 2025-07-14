Для тебе Освіта

Студент у свої 40: вступ на магістратуру знову б’є рекорди

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 14 Липня 2025, 20:00
Вступ на магістратуру 2025
Фото Unsplash

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