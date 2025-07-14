Студент у свої 40: вступ на магістратуру знову б’є рекорди

Під час повномасштабної війни у рази зросла кількість тих, хто пішов на магістратуру та аспірантуру. Бажання вчитися підсилила мобілізація. За правилами, студентів, які здобувають першу освіту, не мобілізують. Логічно, що вступні випробування переповнені чоловіками, які не хочуть найближчим часом опинитися на фронті.

17 червня закінчився період реєстрації на ЄВІ. Єдиний вступний іспит необхідний для вступу на магістратуру чи аспірантуру. Цьогорічна кількість зареєстрованих склала понад 100 тисяч! УП ділиться, чому в Україні спостерігається так званий “освітній бум”.

Хто вступає на магістратуру: середній вік і результати 2025

Кількість зареєстрованих на ЄВІ для магістратури склала 99 385 людей, а на аспірантуру хочуть вступити 16 371 людей. Торік ЄВІ став обов’язковим для вступу на аспірантуру. Стабільно з початку повномасштабної війни кількість охочих навчатися перевищує очікування МОН.

Аби ретельніше перевіряти намір вступників здобути знання, а не відстрочку, запровадили перевірку з методології наукових досліджень. Це нововведення 2025 року, яке тепер проходитимуть аспіранти.

З 2021 року ЄВІ з іноземної мови є обов’язковим для вступу на всі магістерські програми. На додачу, у вступників щороку варіюється перелік фахових тестів, які потрібно скласти. Так, наприклад, деякі мають складати ЄФВВ чи ТЗНК.

Нагадаємо, що у 2022 році ЄВІ замінили на магістерський тест навчальної компетентності, а вже у 2023 році повернули формат комп’ютерних тестів ЄВІ. Нині для вступу на магістратуру складають тест з іноземної мови на вибір та тест загальної навчальної компетентності.

Результати 2022 року були значно вищими, ніж зазвичай. Це частково пояснюється тим, що вступали лише вмотивовані студенти. У 2023 році результати знизилися до довоєнних рівнів. Та найцікавіше стало відбуватися з 2024 року, коли охочих вчитися стало у 2,6 раза більше.

Завдяки навчанню на денній формі на магістратурі чи аспірантурі, відкрилася можливість отримати відстрочку від призову. Тоді міністр освіти Лісовий пообіцяв запровадити правила для вступників на аспірантуру і проаналізувати їхні знання.

Попри те, що пороговий бал ЄВІ у 2024 році був значно нижчим, ніж до війни, відбулося зростання кількості тих, хто не набрав мінімуму (4,2%). Поступово мінімальні бали підвищуються. Для порівняння: у 2019 році третина вступників не набрала пороговий бал.

Важливим у питанні є і регіональний аспект. До прикладу, найвищі середні бали мають вступники з Києва та області, Львівщини та Одещини. Кількість тих, хто не склав іспит, тут найнижча. Найгірші знання продемонстрували вступники з таких областей: Полтавська, Сумська, Волинська.

У 2025 році також цікаві тенденції написання ЄВІ та вступу на магістратуру. Зокрема понад 80% вступників-чоловіків виявилося у семи областях України, зокрема у столиці та найбільших містах. У найменш урбанізованих регіонах частка чоловіків також висока — на рівні 70%.

Середній вік учасників значно вищий у прифронтових областях. Найстарші вступники у Запорізькій області — з середнім показником 31 рік.

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