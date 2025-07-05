На вагу золота — скільки коштує навчання в українських ВНЗ 2025

Початок липня — традиційна пора вступної кампанії. Нині перед українськими випускниками постає важкий вибір між стінами навчального закладу в рідній країні та виїзду за кордон. На вибір впливає не лише ситуація в країні, а й ціна на навчання у ВНЗ.

У скільки обійдеться рік навчання у найпопулярніших університетах України, розповідаємо далі у матеріалі.

Скільки коштує навчання в Україні

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Згідно з інформацією на сайті КНУ, навчання за контрактом на бакалавра на денній формі навчання коливається від 31 тис. до 95 тис. грн!

Ціна за контракт на перший курс на спеціальність Біологія, Туризм, Урядування у публічній сфері та сфері нацбезпеки коштує дешевше. Найдорожче обійдеться навчання на:

Економіка та міжнародні економічні відносини — 95 600 грн;

Маркетинг — 79 600 грн;

Фінанси — 78 200 грн;

Право, Журналістика, Менеджмент — 76 600 грн;

Кібербезпека та технологія інтернет-речей — 61 300 грн.

Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського

На денній формі навчання за перший рік бакалаврату в Київському політехнічному інституті треба буде заплатити від 44 тис. грн до 67 тис. грн.

Зокрема, ціни на спеціальності такі:

Культура, мистецтво та гуманітарні науки — від 49 900 до 59 900 грн;

Соціальні науки, журналістика, інформатизація, міжнародні відносини — 54 100-67 600 грн;

Бізнес і право — 67 600 грн;

Природничі науки та математика — 44 900 грн;

Інженерія та будівництво — 44 900 грн;

Терапія та реабілітація — 54 100 грн.

Львівський національний університет імені І. Франка

Ціни коливаються від 39 тис. до 66 тис. грн. Наприклад, за навчання на біологічному факультеті доведеться заплатити майже 40 тис. грн за перший рік навчання; на географічному — від 39 790 до 53 700 грн; на економічному — 53 700 грн; на факультеті електроніки та компʼютерних наук — 45 150-66755 грн.

Щодо філологічних наук, то тут ціни дещо вищі: за Журналістику доведеться заплатити 53 700, Факультет іноземних мов — 66 755 грн або 53 700; Міжнародні відносити коштують понад 66 тис. грн — йдеться на сайті ЛНУ.

Читати на тему Коли подавати документи на вступ до вишів у 2025 році — терміни Розповідаємо про терміни подачі документів на вступ до закладів вищої освіти у 2025 році.

Національний університет Львівська політехніка

На сайті Політехніки ціни востаннє оновлювати три роки тому. Але Всеосвіта пише, що вартість коливатиметься від 38 900 до 69 900 грн.

Найбільше доведеться заплатити за навчання на спеціальності Системи штучного інтелекту, Інженерія програмного забезпечення 69 900 та 59 500 горн відповідно.

Економіка, Облік на оподаткування, Менеджмент, Маркетинг коштує 56 800 грн, Безпілотні літальні апарати, Атомна енергетика, Електроніка — 38 900 грн.

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

На сайті ЧНУ зазначено, що за перший рік навчання після 11 класу коливатиметься від 35 тис. грн до 49 900 грн.

Дорожчими є гуманітарні науки, як от Філологія (38 500-40 000 грн); Право (49 700 грн); Факультет фізичної культури, спорту та реабілітації (38 500-46 000 грн); Педагогіка та психологія (38 000-43 000 грн); Історія, політологія, міжнародні відносини — 37 000-44 500 грн.

На факультетах з точних наук треба заплатити:

Математика та інформатика — 35 200-46 200 грн;

Економіка — 46 300 грн;

Географія — 37 000-43 000 грн.

А в іншому матеріалі ми зібрали список документів, необхідних для вступу в університет: дивись, щоб нічого не забути!

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!