Перевір, чи маєш все необхідне! Які документи потрібні для вступу в університет в Україні

Вступити до університету після 11 класу не так складно, як здається, головне — мати всі необхідні документи та знати ключові дати.

Щоб не гаяти час на повторні поїздки до приймальної комісії, ми зібрали вичерпну інформацію про те, які папери тобі знадобляться для вступу в українські виші у 2025 році.

Документи для вступу в університет

Зараз, щоб подати заявки в університети, треба створити електронний кабінет. До нього завантажити такі документи:

документ про освіту (атестат, свідоцтво);

номер, PIN-код сертифіката ЗНО (НМТ);

серія та номер посвідчення особи (паспорт, код ІПН);

документи, які дають право на вступ за спеціальними умовами, за наявності.

Також тобі потрібно вказати свій мобільний номер телефону та завантажити фотографію розміром до 1 Мб у форматі jpg зі співвідношенням сторін 3 на 4.

Документи, які потрібно подати до зарахування в університет:

заява, підписана вступником (її можна видрукувати з електронного кабінету);

копія документа, що посвідчує особу;

копія військово-облікового документа (для хлопців);

копія документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат та додаток до нього), якщо цього документа немає в ЄДЕБО;

у разі наявності спеціальних умов вступу — копії документів, що їх підтверджують;

інші документи, передбачені правилами прийому конкретного закладу. Цю інформацію можна перевірити на сайті вишу або зателефонувавши до приймальної комісії.

Важливо: якщо ти подаєш документи особисто, а не онлайн, візьми з собою оригінали всіх перерахованих документів, а також:

Сертифікат НМТ (або ЗНО).

Документ, що підтверджує право на зарахування за співбесідою, іспитами або квотами (якщо це твій випадок).

Чотири кольорові фотокартки 3х4. Залежно від правил вишу, їх може знадобитися більше, особливо якщо плануєш проживати в гуртожитку.

Зверни увагу на медичну довідку форма 086/о, вона знадобиться, якщо хочеш заселитися у гуртожиток.

Також її зможуть попросити при вступі на спеціальність 017 Фізична культура та спорт.

Читати на тему Коли подавати документи на вступ до вишів у 2025 році — терміни Розповідаємо про терміни подачі документів на вступ до закладів вищої освіти у 2025 році.

Документи для підписання договору про навчання

Після зарахування до навчального закладу тебе можуть попросити підписати контракт, якщо ти не пройшов(-ла) на навчання за кошти держави (бюджет).

Ці документи підписують від руки або за допомогою КЕП, якщо подаєш документи онлайн.

Якщо вступнику ще не виповнилося 18 років, то за нього за допомогою КЕП документ можуть підписати його законні представники (батьки). При цьому необхідно додати документи, що засвідчують батьківство (свідоцтво про народження та паспорт).

Договір про навчання мають право підписувати:

абітурієнти віком від 18 років;

батьки або законні представники абітурієнта.

Батькам треба мати при собі документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує батьківство.

Особливості вступної кампанії 2025: Бакалаврат

Для вступу на бакалаврат тобі потрібні результати НМТ, що мають бути не менше 100 балів зі 200.

Ти також можеш використати результати НМТ 2022-2024 років.

Вступники мають право подати до 5 заяв на бюджет та до 10 на контракт.

Цьогорічне тестування не містить завдань із розгорнутою відповіддю, тож свої бали ти дізнаєшся одразу після НМТ.

Для розрахунку конкурсного бала до результатів кожного предмета НМТ застосовуватиметься ваговий коефіцієнт, який показує важливість кожного предмета для обраної спеціальності.

Чим вищий коефіцієнт, тим більше впливає цей результат на твій рейтинг.

Ключові дати вступної кампанії:

1 липня: Старт вступної кампанії, можна реєструватись в електронних кабінетах.

Старт вступної кампанії, можна реєструватись в електронних кабінетах. 19 липня: Починається прийом заяв та документів.

Починається прийом заяв та документів. 1 серпня (18:00): Завершення прийому заяв.

Творчі конкурси та співбесіди: дати для особливих спеціальностей

Якщо ти вступаєш за творчими конкурсами або співбесідами, реєструйся на них:

Для бюджету: з 3 липня до 18:00 10 липня.

Виключно на контракт: з 3 липня до 18:00 25 липня.

Самі творчі конкурси пройдуть з 8 по 19 липня включно (для контрактників – до 1 серпня).

Детальні терміни та вимоги до мотиваційних листів шукай на сайті вишу.

Зарахування на навчання: коли чекати результатів

До 6 серпня: формування рейтингових списків та рекомендації до зарахування на бюджет.

формування рейтингових списків та рекомендації до зарахування на бюджет. До 18:00 9 серпня: ті, хто отримав рекомендації на бюджет, мають виконати всі вимоги для зарахування.

ті, хто отримав рекомендації на бюджет, мають виконати всі вимоги для зарахування. Не пізніше 11 серпня: зарахування на бюджет або контракт за заявою з пріоритетністю.

зарахування на бюджет або контракт за заявою з пріоритетністю. До 30 серпня 2025 року: зарахування на контракт та за цільовими пільговими державними кредитами.

Для заочної форми навчання виші можуть організовувати кілька “сесій” прийому заяв (перша – не раніше 1 вересня), а зарахування після кожної сесії має відбутися не пізніше ніж через 15 днів, але фінальний дедлайн – 20 жовтня 2025.

Вступ на магістратуру 2025: ЄВІ та ЄФВВ

Для вступу до магістратури тобі потрібно буде скласти Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

ЄВІ складається з тесту на логіку, аналіз і критичне мислення (ТЗНК) та тесту з іноземної мови (на вибір: англійська, німецька, французька, іспанська).

ЄФВВ – це іспит зі спеціальності, обов’язковий для багатьох, але не всіх спеціальностей.

У 2025 році перелік спеціальностей, для яких обов’язковий ЄФВВ, розширили, додавши тести Мовознавство та Історія мистецтва (всього 10 тестів).

Що тобі потрібно складати, залежить від спеціальності:

Більшість гуманітарних, соціальних, економічних: ЄВІ (2023, 2024 або 2025 року) + ЄФВВ 2025 року.

Технічні (енергетика, транспорт, кібербезпека): ЄВІ (2023-2025) + ще один іспит (державний – ЄДКІ, або фаховий).

Деякі спеціальності (див. додаток до правил прийому): ЄВІ + ЄФВВ + фаховий іспит.

Решта спеціальностей: ЄВІ + фаховий іспит.

Якщо вступаєш на кілька різних спеціальностей, обери потрібні тести, але пам’ятай: скласти можна не більше двох ЄФВВ-тестів.

Реєстрація для участі в ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 2 до 23 травня через приймальну комісію будь-якого університету.

Раніше ми розповідали про стипендії в українських університетах у 2025 році.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.