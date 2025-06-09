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Перевір, чи маєш все необхідне! Які документи потрібні для вступу в університет в Україні

Богдана Макалюк, журналістка сайту 09 Червня 2025, 13:15
Перевір, чи маєш все необхідне! Які документи потрібні для вступу в університет в Україні
Фото Pexels

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