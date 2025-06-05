Яка стипендія в університеті: максимальні та мінімальні суми

Студенти в Україні мають право вступати до університету або коледжу на бюджет чи за пільговими умовами та навчатися там безкоштовно. А ще — отримувати стипендію, розмір якої залежить від її виду та отриманих під час навчання оцінок.

Яка стипендія в університеті у 2025 році — розбираємося у матеріалі.

Яка стипендія у 2025 році в університеті

Студенти вишів можуть отримувати різні види стипендій, залежно від їхнього статусу та отриманих під час навчання оцінок. Про нюанси розповідаємо докладно.

Академічна стипендія в університеті 2025

За чинними правилами студент, який вступив на бюджет у першому семестрі, до сесії, отримує тільки звичайну академічну стипендію без додаткових виплат. Її починають виплачувати з першого числа місяця, що йде після закінчення сесії.

розмір звичайної академічної стипендії на місяць становить 2000 грн;

розмір підвищеної стипендії для студентів закладів вищої освіти — 2910 грн.

Соціальна стипендія в університеті 2025

Соціальні стипендії в університеті у 2025 році виплачують студентам, які належать до пільгових категорій. Сума залежить від статусу отримувача:

діти-сироти, які навчаються у вишах, отримують від 4026 до 4250 гривень;

студенти з малозабезпечених сімей, які здобувають вищу освіту, отримують 1770 гривень;

інші категорії отримувачів соціальної стипендії можуть розраховувати на суму 1180 грн.

Президентська стипендія в університеті 2025

Є іще один різновид стипендії — президентська. Це найбільша грошова винагорода для студентів, які показали найкращі результати в навчанні та змаганнях.

Її можуть отримати лише ті, хто склав НМТ на найвищий бал, посів призові місця на всеукраїнських олімпіадах або переміг у міжнародних конкурсах.

Таку стипендію виплачують щомісяця протягом семестру або навчального року.

Студенти університетів та наукових закладів, які навчаються на молодшого бакалавра, бакалавра або магістра, отримають президентську стипендію у сумі 4 400 грн.

Стипендія Кабінету Міністрів та Верховної Ради у 2025 році

У 2025 році студенти та аспіранти можуть отримати стипендії від Кабінету Міністрів України та Верховної Ради. Вони бувають двох видів. Академічні — за високі досягнення у навчанні та науці. Та іменні, присвячені відомим діячам, таким як Олесь Гончар чи Михайло Грушевський.

розмір стипендії, наданої урядом, для студентів вишів складає 4000 гривень.

розмір виплати, наданої Верховною Радою, дорівнює 4400 грн.

Зазвичай студенти отримують академічну стипендію раз на місяць. Гроші приходять приблизно 23 числа на банківську картку учня.

Щороку 1 січня сума виплат може бути змінена залежно від індексу споживчих цін, тобто якщо виросте інфляція.

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