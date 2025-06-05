Какая стипендия в университете в 2025 — максимальные и минимальные суммы

Студенты в Украине имеют право поступать в университет или колледж на бюджет или по льготным условиям и учиться там бесплатно. А еще получать стипендию, размер которой зависит от ее вида и оценок.

Какая стипендия в университете в 2025 году — разбираемся в материале.

Какая стипендия в 2025 году в университете

Студенты вузов могут получать различные виды стипендий в зависимости от их статуса и полученных при обучении оценок. О нюансах рассказываем подробно.

Академическая стипендия в университете 2025

По действующим правилам студент, поступивший на бюджет в первом семестре, до сессии получает только обычную академическую стипендию без дополнительных выплат. Ее начинают выплачивать с первого числа месяца, идущего вслед за окончанием сессии.

размер обычной академической стипендии в месяц составляет 2000 грн;

размер повышенной стипендии для студентов заведений высшего образования — 2910 грн.

Социальная стипендия в университете 2025

Социальные стипендии в университете в 2025 году выплачивают студентам, относящимся к льготным категориям. Сумма зависит от статуса получателя:

дети-сироты, которые учатся в вузах, получают от 4026 до 4250 гривен;

студенты из малообеспеченных семей, получающие высшее образование, получают 1770 гривен;

другие категории получателей социальной стипендии могут рассчитывать на сумму 1180 грн.

Президентская стипендия в университете 2025

Есть еще одна разновидность стипендии — президентская. Это наибольшее денежное вознаграждение для студентов, показавших лучшие результаты в обучении и соревнованиях.

Ее могут получить только те, кто сдал НМТ на самый высокий балл, занял призовые места на всеукраинских олимпиадах или победил на международных конкурсах.

Такую стипендию выплачивают ежемесячно в течение семестра или учебного года.

Студенты университетов и научных заведений, которые учатся на младшего бакалавра, бакалавра или магистра, получают президентскую стипендию в сумме 4 400 грн.

Стипендия Кабинета Министров и Верховной Рады в 2025 году

В 2025 г. студенты и аспиранты могут получить стипендии от Кабинета Министров Украины и Верховной Рады. Они бывают двух видов. Академические — за высокие достижения в обучении и науке. И именные, посвященные известным деятелям, таким как Олесь Гончар или Михаил Грушевский.

размер стипендии, предоставленной правительством для студентов вузов составляет 4000 гривен.

размер выплаты, предоставленной Верховной Радой равняется 4400 грн.

Обычно студенты получают академическую стипендию раз в месяц. Деньги приходят примерно 23 числа на банковскую карточку учащегося.

Ежегодно 1 января сумма выплат может быть изменена в зависимости от индекса потребительских цен, то есть, если вырастет инфляция.

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