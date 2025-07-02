На вес золота — сколько стоит обучение в украинских вузах 2025

Начало июля — традиционная пора вступительной кампании. Сейчас перед украинскими выпускниками предстает трудный выбор между стенами учебного заведения в родной стране и выездом за границу. На выбор влияет не только ситуация в стране, но и цена на обучения в вузе.

Во сколько обойдется год обучения в самых популярных университетах Украины, далее рассказываем в материале.

Сколько стоит обучение в Украине

Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко

Согласно информации на сайте КНУ, обучение по контракту на бакалавра на дневной форме обучения колеблется от 31 тыс. до 95 тыс. грн!

Цена за контракт на первый курс на специальность Биология, Туризм, Правительство в публичной сфере и сфере нацбезопасности стоит дешевле. Дороже всего обойдется обучение на:

Экономика и международные экономические отношения — 95 600 грн;

Маркетинг — 79 600 грн;

Финансы — 78 200 грн;

Право, Журналистика, Менеджмент — 76 600 грн;

Кибербезопасность и технология интернет-вещей — 61 300 грн.

Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени И. Сикорского

На дневной форме обучения за первый год бакалавриата в Киевском политехническом институте нужно будет заплатить от 44 тыс. до 67 тыс. грн. грн.

В частности, цены на специальности таковы:

Культура, искусство и гуманитарные науки — от 49 900 до 59 900 грн;

Социальные науки, журналистика, информатизация, международные отношения — 54 100-67 600 грн;

Бизнес и право — 67 600 грн;

Естественные науки и математика — 44 900 грн;

Инженерия и строительство — 44 900 грн;

Терапия и реабилитация — 54 100 грн.

Львовский национальный университет имени И. Франко

Цены колеблются от 39 тыс. до 66 тыс. грн. К примеру, за обучение на биологическом факультете придется заплатить почти 40 тыс. грн за первый год обучения; на географическом — от 39 790 до 53 700 грн; на экономическом — 53 700 грн; на факультете электроники и компьютерных наук — 45 150-66755 грн.

Что касается филологических наук, то цены несколько выше: за Журналистику придется заплатить 53 700, Факультет иностранных языков — 66 755 грн или 53 700; Международные отношения стоят более 66 тыс. грн — говорится на сайте ЛНУ.

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Национальный университет Львовская политехника

На сайте Политехники цены последний раз обновлялись три года назад. Но Всеосвіта пишет, что стоимость будет колебаться от 38 900 до 69 900 грн.

Больше всего придется заплатить за обучение на специальности Системы искусственного интеллекта, Инженерия программного обеспечения — 69 900 и 59 500 горн соответственно.

Экономика, Учет на налогообложение, Менеджмент, Маркетинг стоит 56 800 грн, Беспилотные летательные аппараты, Атомная энергетика, Электроника — 38 900 грн.

Черновицкий национальный университет имени Ю. Федьковича

На сайте ЧНУ отмечено, что за первый год обучения после 11 класса будет колебаться от 35 тыс. грн до 49 900 грн.

Дороже гуманитарные науки, как Филология (38 500-40 000 грн); Право (49 700 грн); Факультет физической культуры, спорта и реабилитации (38500-46000 грн); Педагогика и психология (38 000-43 000 грн); История, политология, международные отношения — 37 000-44 500 грн.

На факультетах с точных наук нужно заплатить:

Математика и информатика — 35 200-46 200 грн;

Экономика — 46 300 грн;

География — 37 000-43 000 грн.

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