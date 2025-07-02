Для тебя Образование

На вес золота — сколько стоит обучение в украинских вузах 2025

Виктория Мельник, журналист сайта 02 июля 2025, 16:00
цена учебы в университетах
Фото Pexels

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