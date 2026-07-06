Какие документы нужны для поступления в университет в Украине: проверь, есть ли все необходимое

Поступить в университет после 11 класса не так сложно, как кажется, главное иметь все необходимые документы и знать ключевые даты.

Чтобы не терять время на повторные поездки в приемную комиссию, мы собрали исчерпывающую информацию о том, какие бумаги тебе понадобятся для вступления в украинские вузы в 2026 году.

Документы для поступления в университет

Сейчас, чтобы подать заявки в университеты, нужно создать электронный кабинет. Туда загрузить следующие документы:

документ об образовании (аттестат, свидетельство);

номер, PIN-код сертификата НМТ;

серия и номер удостоверения личности (паспорт, код ИНН);

документы, дающие право на поступление по специальным условиям, при наличии.

Документы, которые нужно подать для зачисления в университет:

заявление, подписанное абитуриентом (его можно распечатать из электронного кабинета);

копия документа, удостоверяющего личность;

копия военно-учетного документа (для парней);

копия документа об образовании, на основе которого осуществляется поступление (аттестат и приложение к нему), если этого документа нет в ЕГЕБО;

при наличии специальных условий поступления — копии подтверждающих их документов;

другие документы, предусмотренные правилами приёма конкретного заведения. Эту информацию можно проверить на сайте вуза или позвонив в приемную комиссию.

Также нужно указать свой мобильный номер телефона и загрузить фотографию размером до 1 Мб в формате jpg с соотношением сторон 3 на 4.

Важно: если ты подаешь документы лично, а не онлайн, возьми с собой оригиналы всех перечисленных документов, а также:

Сертификат НМТ.

Документ, подтверждающий право на зачисление по собеседованию, экзаменам или квотам (если это твой случай).

Четыре цветных фотокарточки 3х4. В зависимости от правил вуза, их может понадобиться больше, особенно если планируешь проживать в общежитии.

Обрати внимание на медицинскую справку форма 086/о, она пригодится, если хочешь заселиться в общежитие.

Также ее смогут попросить при поступлении на специальность 017 Физическая культура и спорт.

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Документы для подписания договора об обучении

После зачисления в учебное заведение, тебя могут попросить подписать контракт, если ты не прошел(-а) на обучение за средства государства (бюджет).

Эти документы подписывают от руки или с помощью КЭП, если подаешь документы онлайн.

Если поступающему еще не исполнилось 18 лет, то за него с помощью КЭП документ могут подписать его законные представители (родители). При этом необходимо добавить документы, удостоверяющие отцовство (свидетельство о рождении и паспорте).

Договор об обучении вправе подписывать:

абитуриенты от 18 лет;

родители или законные представители абитуриента.

Родителям нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, идентификационный код и документ, подтверждающий отцовство.

Ранее мы рассказывали, как подать заявление на поступление 2026 в ВУЗ: что нужно знать поступающим.

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