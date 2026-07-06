Какие документы нужны для поступления в университет в Украине: проверь, есть ли все необходимое

Поступить в университет после 11 класса не так сложно, как кажется, главное иметь все необходимые документы и знать ключевые даты.
Чтобы не терять время на повторные поездки в приемную комиссию, мы собрали исчерпывающую информацию о том, какие бумаги тебе понадобятся для вступления в украинские вузы в 2026 году.
Документы для поступления в университет
Сейчас, чтобы подать заявки в университеты, нужно создать электронный кабинет. Туда загрузить следующие документы:
- документ об образовании (аттестат, свидетельство);
- номер, PIN-код сертификата НМТ;
- серия и номер удостоверения личности (паспорт, код ИНН);
- документы, дающие право на поступление по специальным условиям, при наличии.
Документы, которые нужно подать для зачисления в университет:
- заявление, подписанное абитуриентом (его можно распечатать из электронного кабинета);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия военно-учетного документа (для парней);
- копия документа об образовании, на основе которого осуществляется поступление (аттестат и приложение к нему), если этого документа нет в ЕГЕБО;
- при наличии специальных условий поступления — копии подтверждающих их документов;
- другие документы, предусмотренные правилами приёма конкретного заведения. Эту информацию можно проверить на сайте вуза или позвонив в приемную комиссию.
Также нужно указать свой мобильный номер телефона и загрузить фотографию размером до 1 Мб в формате jpg с соотношением сторон 3 на 4.
Важно: если ты подаешь документы лично, а не онлайн, возьми с собой оригиналы всех перечисленных документов, а также:
- Сертификат НМТ.
- Документ, подтверждающий право на зачисление по собеседованию, экзаменам или квотам (если это твой случай).
- Четыре цветных фотокарточки 3х4. В зависимости от правил вуза, их может понадобиться больше, особенно если планируешь проживать в общежитии.
Обрати внимание на медицинскую справку форма 086/о, она пригодится, если хочешь заселиться в общежитие.
Также ее смогут попросить при поступлении на специальность 017 Физическая культура и спорт.
Документы для подписания договора об обучении
После зачисления в учебное заведение, тебя могут попросить подписать контракт, если ты не прошел(-а) на обучение за средства государства (бюджет).
Эти документы подписывают от руки или с помощью КЭП, если подаешь документы онлайн.
Если поступающему еще не исполнилось 18 лет, то за него с помощью КЭП документ могут подписать его законные представители (родители). При этом необходимо добавить документы, удостоверяющие отцовство (свидетельство о рождении и паспорте).
Договор об обучении вправе подписывать:
- абитуриенты от 18 лет;
- родители или законные представители абитуриента.
Родителям нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, идентификационный код и документ, подтверждающий отцовство.
Ранее мы рассказывали, как подать заявление на поступление 2026 в ВУЗ: что нужно знать поступающим.
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