Наслідки СЗЧ у 2026: що загрожує за самовільне залишення частини

Усі військові прив’язані до своїх частин або до місць проходження служби. Саме туди вони мають повертатися з відпустки чи лікування. Але бувають випадки, коли у військових настає самовільне залишення частини (СЗЧ).

За СЗЧ може бути покарання як адміністративне, так і кримінальне, це зазначається в Кодексі України про адміністративні правопорушення та у Кримінальному кодексі.

Що таке СЗЧ

СЗЧ у військових — це самовільне залишення військової частини або місця служби. СЗЧ розглядається як залишення місця служби, навіть тимчасове, без дозволу командира або поважних причин. Якщо військовий не з’являється на службу впродовж певного періоду, то це порушення також розглядається як СЗЧ.

За це порушення передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Адміністративна відповідальність за СЗЧ: що каже КУпАП

Згідно зі ст. 172 (11) Кодексу України про адміністративні правопорушення, військового строкової служби можуть арештувати з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб за певних умов. Зокрема, якщо він самовільно залишив військову частину або місце строкової служби, а також не з’явився вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення. А також якщо не з’явився з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до 3 діб.

Якщо особа протягом року вже скоювала діяння, передбачені частиною першою цієї статті, то арешт з утриманням на гауптвахті може тривати від 7-15 діб.

Також військовослужбовці, крім тих, хто проходить строкову військову службу, військовозобов’язані та резервісти можуть бути оштрафовані на суму, яка становить 500-1000 неоподаткованих мінімумів (8500-17000 грн) або бути арештовані з утриманням на гауптвахті на строк до 10 діб.

Це стається у тому випадку, якщо відбувається СЗЧ під час проходження зборів, а також військовий не з’являється вчасно без поважних причин на військову службу у разі призначення або переведення, не з’являється з відрядження, відпустки або з лікувального закладу у строк тривалістю до 10 діб.

Діяння, передбачені частинами першою або третьою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, — тягнуть за собою накладення штрафу від 1000-2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-34000 грн) або арешт з утриманням на гауптвахті на строк 10-15 діб.

Кримінальна відповідальність за СЗЧ

Кримінальна відповідальність за залишення військової частини вказана у ст. 407 Кримінального кодексу України.

Карається самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез’явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад 3 доби, але не понад місяць.

Покарання у вигляді тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до 2 років або позбавлення волі на строк до 3 років.

Якщо військовослужбовець (крім строкової служби) йде у СЗЧ, не з’являється вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад 10 діб, але не понад місяць, або хоч і менш як десять діб, але понад три доби, якщо це вчинено повторно протягом року, то він може отримати наступне покарання.

Штраф у 1000-4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-68000 грн) або службове обмеження на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад один місяць, вчинене особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, караються позбавленням волі на строк від 2-5 років.

А самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад три доби, вчинені в умовах особливого періоду (крім воєнного стану), караються позбавленням волі на строк 3-7 років.

Якщо військовий пішов у СЗЧ або не з’явився вчасно на службу без поважних причин у бойовій обстановці у строк понад 3 доби в умовах воєнного стану, він може бути позбавлений волі на строк 5-10 років.

