Последствия СОЧ в 2026: чем чревато самовольное оставление части

Все военные привязаны к своим частям или местам прохождения службы. Именно туда они должны возвращаться из отпуска или лечения. Но бывают случаи, когда у военных наступает самовольное оставление части (СОЧ).

За СОЧ может быть наказание как административное, так и уголовное, это указывается в Кодексе Украины об административных правонарушениях и в Уголовном кодексе.

Что такое СОЧ

СОЧ у военных — это самовольное оставление воинской части или места службы. СОЧ рассматривается как оставление места службы, даже временное, без разрешения командира или уважительных причин. Если военный не появляется на службу в течение определенного периода, это нарушение также рассматривается как СОЧ.

За это нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Административная ответственность за СОЧ: что говорит КУоАП

Согласно ст. 172 (11) Кодекса Украины об административных правонарушениях, военного срочной службы могут арестовать с содержанием на гауптвахте сроком до 10 суток при определенных условиях. В частности, если он самовольно оставил воинскую часть или место срочной службы, а также не явился вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, назначения или перевода. А также если не явился из командировки, отпуска или лечебного заведения в срок продолжительностью до 3 суток.

Если лицо в течение года уже совершало действия, предусмотренные частью первой этой статьи, то арест с содержанием на гауптвахте может продолжаться от 7-15 суток.

Также военнослужащие, кроме проходящих срочную военную службу, военнообязанные и резервисты могут быть оштрафованы на сумму, которая составляет 500-1000 (8500-17000 грн) не облагаемых налогом минимумов или быть арестованы с содержанием на гауптвахте на срок до 10 суток.

Это происходит в том случае, если происходит СОЧ во время прохождения сборов, а также если военный не явился вовремя без уважительных причин на военную службу в случае назначения или перевода, если не явился из командировки, отпуска или лечебного учреждения в срок продолжительностью до 10 суток.

Действия, предусмотренные частями первой или третьей этой статьи, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, — влекут наложение штрафа от 1000-2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17000-34000 грн) или арест с содержанием на гауптвахте на срок 10-15 суток.

Уголовная ответственность за СОЧ: что написано в Уголовном кодексе

Уголовная ответственность за оставление воинской части указана в ст. 407 Уголовного кодекса Украины.

Наказывается самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы, а также неявка вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, назначения или перевода, неявки из командировки, отпуска или из лечебного заведения продолжительностью более 3 суток, но не больше месяца.

Наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне сроком до 2 лет или лишением свободы сроком до 3 лет.

Если военнослужащий (кроме срочной службы) идет в СОЧ, не появляется вовремя на службу без уважительных причин продолжительностью свыше 10 суток, но не более месяца, или хотя и менее десяти суток, но более трех суток, если это совершено повторно в течение года, то он может получить следующее наказание.

Штраф в размере 1000-4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17000-68000 грн) или служебное ограничение на срок до 2 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет.

Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин продолжительностью свыше одного месяца, совершенное лицами, указанными в частях первой или второй настоящей статьи, наказываются лишением свободы на срок 2-5 лет.

А самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявка его вовремя на службу без уважительных причин продолжительностью более трех суток, совершенных в условиях особого периода (кроме военного положения), наказываются лишением свободы на срок 3-7 лет.

Если военный ушел в СОЧ или не явился вовремя на службу без уважительных причин в боевой обстановке в срок свыше 3 суток в условиях военного положения, он может быть лишен свободы на срок 5-10 лет.

