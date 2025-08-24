Есть вопросы в Минобороны? Инструкция, как подать официальное обращение

Каждый гражданин Украины имеет право обращаться в органы власти, в том числе в Минобороны. В военное время это право становится особенно важным для быстрого рассмотрения запросов, жалоб и предложений.

Обращение в Минобороны: инструмент диалога с ведомством

В структуре Минобороны этими вопросами занимается специализированное управление по работе с обращениями граждан и доступу к публичной информации. Его цель — не только реализовать право граждан на обращение, но и учесть мнение общественности при принятии важных решений.

Обращение может быть подано в трех формах: как предложение или замечание с советами относительно деятельности ведомства; как заявление или ходатайство с просьбой о содействии в реализации прав; или как жалоба с требованием восстановить нарушенные права.

Обратиться в Минобороны могут как граждане Украины, так и иностранцы. Даже военнослужащие и правоохранители могут подавать обращения, если они не касаются их непосредственной службы.

Как подать письменное или устное обращение в Минобороны

Грамотное оформление ускоряет рассмотрение, независимо от формы подачи. Если вы отдаете предпочтение письменному обращению, его можно отправить обычной или электронной почтой.

В таком документе обязательно укажите фамилию, имя, отчество, адрес проживания и чёткую суть обращения. Для письменного письма необходимо добавить личную подпись и дату, а для электронного — прикрепить отсканированную копию с подписью.

Отправлять бумажные письма следует по адресу: просп. Воздушных Сил, 6, г. Киев, 03049, а электронные — на почту: zvernmou@post.mil.gov.ua.

Для тех, кто выбирает устную форму обращения, предусмотрено несколько способов. Можно позвонить на горячую линию Минобороны или на правительственную горячую линию.

Также существует возможность личного приёма в общественной приёмной по адресу: ул. Грушевского, 30/1, г. Киев, 01021. Приём проводится в порядке живой очереди в рабочие дни.

Важно понимать, что стандартный срок рассмотрения обращения составляет до одного месяца, но может быть сокращён до 15 дней или продлён до 45 дней в сложных случаях.

Однако некоторые обращения не подлежат рассмотрению, например, анонимные, повторные (если вопрос уже был решён), а также те, что содержат оскорбления или призывы к вражде.

Если вы считаете, что ваши права были нарушены при рассмотрении, вы всегда можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, позвонив на его горячую линию 0(800) 501 720.

