Для тебя Война в Украине

Есть вопросы в Минобороны? Инструкция, как подать официальное обращение

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 августа 2025, 16:00
Есть вопросы в Минобороны? Инструкция, как подать официальное обращение
Фото Министерство обороны Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь