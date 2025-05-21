Не могу войти в Армію+: как решить проблему — варианты от Минобороны

Ежедневно в мобильное приложение для военнослужащих Армія+ заходят тысячи пользователей, а общее количество авторизованных пользователей уже достигло около 800 тысяч.

Однако иногда у военных могут возникнуть трудности при авторизации. Министерство обороны разработало советы, что делать, если не удается зайти в Армію+.

Не могу авторизоваться в Армія+: что делать

Главная причина, почему так может случиться, это необновленные данные со стороны ТЦК и СП, из-за чего невозможно обновить статус военнообязанного.

Однако для обновления статуса не нужно ехать в ТЦК. Для этого достаточно немного поработать с приложением Резерв+. Как отмечают в министерстве, данная инструкция помогает в 80% случаев.

Однако там добавляют, что если военнослужащий проходит службу менее двух месяцев, обновление данных по этим методам может не сработать.

Вариант 1: зайти в приложение Резерв+ и подать запрос на исправление данных

На главном экране нажми Меню, затем Виправити дані онлайн, а потом Я вже військовий. Заполни заявку и подай ее.

Надо выбрать тот ТЦК, через который производилась мобилизация. Если военный обращался непосредственно в часть, а не через ТЦК, нужно выбрать ТЦК по месту регистрации.

Заявку должны проработать через 24 часа. После этого нужно снова зайти в Резерв+. На военном электронном документе должна отображаться серая лента Знято, а в основании снятия должен быть написан военнослужащий.

После этого попробуй снова повторно авторизоваться в Армію+. Детальнее об этом методе можно почитать по ссылке.

Вариант 2. Удали, повторно установи Армія+ и подай запрос на уточнение данных

Этот способ для тех, кому не помогла работа с Резерв+, или если при попытке исправить данные через Резерв+ программа пишет Нема доступних категорій.

Тогда при авторизации в Армія+ выбирай пункт Я точно чинний військовий и заполняй заявку.

Как и в случае с Резерв+, выбери именно тот ТЦК, по которому произошла мобилизация, или ТЦК по месту регистрации, если мобилизация проходила через воинскую часть.

Заявку проработают в течение 48 часов. После этого зайди в Армію+. Если ничего не изменилось, следует отозвать заявку и подать ее еще раз.

Вариант 3. Подай обращение в строение воинской части

Если же варианты онлайн не помогли, обратись к строевой воинской части и попроси подготовить список военных для обновления данных.

Они должны отправить его по СЕДО (система электронного документооборота) в твой ТЦК и СП. Форма обращения доступна по ссылке.

Напомним, что в Армии+ военные могут делиться скидками с близкими.

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