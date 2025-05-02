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Плюсы для всей семьи: в Армия+ военные могут делиться скидками с близкими 

Анастасия Жиденко, редактор сайта 02 мая 2025, 12:00
предложения для родных военных
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пункт пропуску Корчова - Краківець
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Заранее планируй маршрут: на пункте пропуска Корчова — Краковец будут проводить дорожные работы
Плюсы для всей семьи: в Армия+ военные могут делиться скидками с близкими 
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