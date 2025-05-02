Плюсы для всей семьи: в Армия+ военные могут делиться скидками с близкими 

Пока военные защищают страну, их семьи нуждаются в поддержке в тылу.

Программа Плюсы открывает новую возможность — делиться QR и штрихкодами предложений с родными. Теперь защитники могут не только получать скидки через приложение Армия+, но и передавать их своим близким. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что изменилось в приложении Армия+

В приложении Армия+ появилась функция, которая позволяет передать скидочный код родным. Это стало ответом на многочисленные запросы от самих военнослужащих.

Теперь жена, мама или брат военного могут воспользоваться преимуществами программы — даже если у них нет доступа к Армия+.

Мы и наши партнеры откликнулись на запрос и реализовали его. Теперь выгоду Плюсов смогут почувствовать не только пользователи Армия+.

Об этом сказала заместитель министра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Чтобы поделиться скидкой, нужно выполнить всего несколько шагов.

Открыть приложение Армия+. Зайти в сервис Плюсы. Выбрать предложение. В правом верхнем углу нажать Сгенерировать код. Нажать Поделиться кодом и отправить файл любым удобным способом (мессенджером, почтой).

Этот код — это твой электронный купон, который можно использовать на топливо, товары для дома, здоровья или военное снаряжение.

Кто уже присоединился к инициативе

Первыми четырьмя компаниями, со скидками которых уже можно поделиться, стали:

UKRNAFTA (топливо);

WOG (товары и услуги на АЗК);

ROZETKA (большой ассортимент товаров для дома, техники, здоровья);

Ukrarmor (военное и защитное снаряжение).

Ожидается, что к инициативе постепенно будут присоединяться и другие партнеры программы. Она объединяет крупный бизнес ради поддержки военных. Программу запустили в декабре 2024 года.

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