Плюсы для всей семьи: в Армия+ военные могут делиться скидками с близкими 

Фото Facebook Пока военные защищают страну, их семьи нуждаются в поддержке в тылу. Программа Плюсы открывает новую возможность — делиться QR и штрихкодами предложений с родными. Теперь защитники могут не только получать скидки через приложение Армия+, но и передавать их своим близким. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Что изменилось в приложении Армия+ В приложении Армия+ появилась функция, которая позволяет передать скидочный код родным. Это стало ответом на многочисленные запросы от самих военнослужащих.Теперь жена, мама или брат военного могут воспользоваться преимуществами программы — даже если у них нет доступа к Армия+. Мы и наши партнеры откликнулись на запрос и реализовали его. Теперь выгоду Плюсов смогут почувствовать не только пользователи Армия+. Об этом сказала заместитель министра по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. Чтобы поделиться скидкой, нужно выполнить всего несколько шагов. Открыть приложение Армия+. Зайти в сервис Плюсы. Выбрать предложение. В правом верхнем углу нажать Сгенерировать код. Нажать Поделиться кодом и отправить файл любым удобным способом (мессенджером, почтой). Этот код — это твой электронный купон, который можно использовать на топливо, товары для дома, здоровья или военное снаряжение. Читать по теме Вознаграждение за уничтоженную технику: как подать рапорт через Армія+ Военные смогут получить вознаграждение за уничтоженную технику онлайн. Узнай подробнее о новой функции в Армія+ — в нашем материале. Кто уже присоединился к инициативе Первыми четырьмя компаниями, со скидками которых уже можно поделиться, стали: UKRNAFTA (топливо); WOG (товары и услуги на АЗК); ROZETKA (большой ассортимент товаров для дома, техники, здоровья); Ukrarmor (военное и защитное снаряжение). Ожидается, что к инициативе постепенно будут присоединяться и другие партнеры программы. Она объединяет крупный бизнес ради поддержки военных. Программу запустили в декабре 2024 года. Ранее мы рассказывали о сервисе для восстановления в ВСУ в Армия+.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Армия, война в Украине, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter