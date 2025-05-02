Плюси для всієї родини: в Армія+ військові можуть ділитися знижками з близькими 

Фото Facebook Поки військові боронять країну, їхні родини потребують підтримки в тилу. Програма Плюси відкриває нову можливість — ділитися QR та штрихкодами пропозицій із рідними. Тепер захисники можуть не лише отримувати знижки через застосунок Армія+, а й передавати їх своїм близьким. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Що змінилося у застосунку Армія+ У застосунку Армія+ з’явилася функція, яка дозволяє передати знижковий код рідним. Це стало відповіддю на численні запити від самих військовослужбовців.Тепер дружина, мама чи брат військового можуть скористатися перевагами програми — навіть якщо вони не мають доступу до Армія+. Ми та наші партнери відгукнулися на запит та реалізували його. Тепер вигоду Плюсів зможуть відчути не тільки користувачі Армія+. Про це розповіла заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Щоб поділитися знижкою, треба виконати лише декілька кроків. Відкрити застосунок Армія+. Зайти в сервіс Плюси. Обрати пропозицію. У правому верхньому куті натиснути Згенерувати код. Натиснути Поділитись кодом та надіслати файл будь-яким зручним способом (месенджером, поштою). Цей код — це твій електронний купон, який можна використати на пальне, товари для дому, здоров’я або військове спорядження. Читати на тему Винагорода за знищену техніку: як подати рапорт через Армія+ Військові зможуть отримати винагороду за знищену техніку онлайн. Дізнайся детальніше про нову функцію в Армія+ — у нашому матеріалі. Хто вже долучився до ініціативи Першими чотирма компаніями, зі знижками яких вже можна поділитися, стали: UKRNAFTA (пальне); WOG (товари та послуги на АЗК); ROZETKA (великий асортимент товарів для дому, техніки, здоров’я); Ukrarmor (військове та захисне спорядження). Очікується, що до ініціативи поступово долучатимуться й інші партнери програми. Вона об’єднує великий бізнес заради підтримки військових. Програму запустили у грудні 2024 року. Раніше ми розповідали про сервіс для відновлення у ЗСУ в Армія+. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Армія, війна в Україні, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter