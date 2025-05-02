Плюси для всієї родини: в Армія+ військові можуть ділитися знижками з близькими 

Поки військові боронять країну, їхні родини потребують підтримки в тилу.

Програма Плюси відкриває нову можливість — ділитися QR та штрихкодами пропозицій із рідними. Тепер захисники можуть не лише отримувати знижки через застосунок Армія+, а й передавати їх своїм близьким. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Що змінилося у застосунку Армія+

У застосунку Армія+ з’явилася функція, яка дозволяє передати знижковий код рідним. Це стало відповіддю на численні запити від самих військовослужбовців.

Тепер дружина, мама чи брат військового можуть скористатися перевагами програми — навіть якщо вони не мають доступу до Армія+.

Ми та наші партнери відгукнулися на запит та реалізували його. Тепер вигоду Плюсів зможуть відчути не тільки користувачі Армія+.

Про це розповіла заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Щоб поділитися знижкою, треба виконати лише декілька кроків.

Відкрити застосунок Армія+. Зайти в сервіс Плюси. Обрати пропозицію. У правому верхньому куті натиснути Згенерувати код. Натиснути Поділитись кодом та надіслати файл будь-яким зручним способом (месенджером, поштою).

Цей код — це твій електронний купон, який можна використати на пальне, товари для дому, здоров’я або військове спорядження.

Хто вже долучився до ініціативи

Першими чотирма компаніями, зі знижками яких вже можна поділитися, стали:

UKRNAFTA (пальне);

WOG (товари та послуги на АЗК);

ROZETKA (великий асортимент товарів для дому, техніки, здоров’я);

Ukrarmor (військове та захисне спорядження).

Очікується, що до ініціативи поступово долучатимуться й інші партнери програми. Вона об’єднує великий бізнес заради підтримки військових. Програму запустили у грудні 2024 року.

Раніше ми розповідали про сервіс для відновлення у ЗСУ в Армія+.

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