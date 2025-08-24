Є питання до Міноборони? Інструкція, як подати офіційне звернення

Кожен громадянин України має право звертатися до органів влади, зокрема до Міноборони. У воєнний час це право стає особливо важливим для швидкого розгляду запитів, скарг і пропозицій.

Про це пише сайт Міністерства оборони України.

Звернення до Міноборони: інструмент діалогу з відомством

У структурі Міноборони цими питаннями займається спеціалізоване управління по роботі з зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Його мета — не лише реалізувати право громадян на звернення, але й врахувати думку громадськості при прийнятті важливих рішень.

Звернення може бути подано в трьох формах: як пропозиція чи зауваження з порадами щодо діяльності відомства, як заява або клопотання з проханням про сприяння у реалізації прав, або як скарга з вимогою поновити порушені права.

Звернутися до Міноборони можуть як громадяни України, так і іноземці. Навіть військовослужбовці та правоохоронці можуть подавати звернення, якщо вони не стосуються їхньої безпосередньої служби.

Як подати письмове чи усне звернення до Міноборони

Грамотне оформлення прискорює розгляд, незалежно від форми подання. Якщо ви надаєте перевагу письмовому зверненню, його можна відправити звичайною або електронною поштою.

У такому документі обов’язково вкажіть прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання та чітку суть звернення. Для письмового листа необхідно додати особистий підпис та дату, а для електронного — прикріпити відскановану копію з підписом.

Відправляти паперові листи слід на адресу: просп. Повітряних Сил, 6, м. Київ, 03049, а електронні — на пошту: zvernmou@post.mil.gov.ua.

Для тих, хто обирає усну форму звернення, передбачено кілька способів. Можна зателефонувати на гарячу лінію Міноборони або Урядову гарячу лінію.

Також існує можливість особистого прийому в громадській приймальні за адресою: вул. Грушевського, 30/1, м. Київ, 01021. Прийом відбувається у порядку живої черги в робочі дні.

Важливо розуміти, що стандартний термін розгляду звернення становить до одного місяця, але може бути скорочений до 15 днів або подовжений до 45 днів у складних випадках. Проте, деякі звернення не підлягають розгляду, наприклад, анонімні, повторні (якщо питання вже було вирішено), а також ті, що містять образи або заклики до ворожнечі.

Якщо ви вважаєте, що ти вважаєш, що права були порушені під час розгляду, ви завжди можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зателефонувавши на його гарячу лінію 0(800) 501 720.

Цікаво, що нещодавно у мережі розгорілася дискусія після змін до Постанови 560, які спершу викликали занепокоєння серед студентів та викладачів щодо можливої мобілізації на канікулах. У Міністерстві оборони вирішили роз’яснити ситуацію та підтвердили: канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати відстрочки.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!