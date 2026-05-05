Met Gala 2026: найгучніші яскраві і провокативні образи зірок

Як завжди, у перший понеділок травня Met Gala 2026 простелив найгучнішу червону доріжку року.

Цьогоріч організатори висловили бажання, щоб гості висловили власне ставлення до моди як втіленої форми мистецтва.

Зірки звернулися до канону історії мистецтва за натхненням, і протягом вечора з’являлися усе більш театральні інтерпретації теми.

Захід традиційно мав благодійну мету, і зібрані кошти підуть на користь Інституту костюма Метрополітен-музею Нью-Йорку.

Співголовами Met Gala 2026 виступили Анна Вінтур, Бейонсе, Вінус Вільямс і Ніколь Кідман.

Якими були найяскравіші образи зірок на цьогорічному шоу моди – ми зібрали фото-свідчення вечора.

Met Gala 2026: образи зірок

Rihanna — скульптурний металевий образ

Rihanna повернулася на Met Gala в ефектному металевому луці від Maison Margiela з арт-деко деталями. Це був один із найгучніших камбеків вечора.

Madonna — чиста готика

Мадонна з’явилася в образі, який багато хто інтерпретував як костюм відьми — хоча офіційно це був кутюрний арт-лук із готичними елементами.

Beyoncé — арт-люкс образ

Один із найбільш провокативних образів вечора: сукня – імітація скелета.

Nicole Kidman — вогняна класика

На Met Gala 2026 Ніколь Кідман з’явилася у розкішній кутюрній сукні Chanel глибокого червоного кольоруз силуетом русалки з витонченим шлейфом і оздоблення з пір’я на лінії талії.

Cardi B — справжній перфоманс

На Met Gala 2026 Cardi B з’явилася в одному з найефектніших і найобговорюваніших образів вечора — гучному, драматичному та максимально червонодоріжковому.

Кim Кardashian

Lauren Sanchez

Тeyana Тaylor

Blake Lively

Emma Сhamberlain

Léna Мahfouf

Sam Smith

Kylie Jenner

