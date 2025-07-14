Студент в свои 40: поступление на магистратуру снова бьет рекорды

Во время полномасштабной войны в разы возросло количество людей, которые поступают на магистратуру и аспирантуру. Желание учиться усилила мобилизация. По правилам, студентов, получающих первое образование, не мобилизуют. Логично, что вступительные экзамены переполнены мужчинами, которые не хотят в ближайшее время оказаться на фронте.

17 июня истек период регистрации на ЕВИ. Единый вступительный экзамен необходим для поступления на магистратуру или аспирантуру. В этом году количество зарегистрированных составило более 100 тысяч! УП делится, почему в Украине наблюдается так называемый “образовательный бум”.

Кто поступает на магистратуру: средний возраст и результаты 2025

Количество зарегистрированных на ЕВИ для магистратуры составило 99 385 человек, а в аспирантуру хотят поступить 16 371 человек. В прошлом году ЕВИ стал обязательным для поступления в аспирантуру. Стабильно с начала полномасштабной войны количество желающих учиться превышает ожидания МОН.

Чтобы более тщательно проверять намерение поступающих получить знания, а не отсрочку, ввели проверку по методологии научных исследований. Это новшество 2025 года, которое теперь будут проходить аспиранты.

С 2021 года ЕВИ по иностранному языку является обязательным для поступления на все магистерские программы. Вдобавок, у поступающих ежегодно варьируется перечень профессиональных тестов, которые нужно сдать. Так, например, некоторые должны составлять ЕФВВ или ТЗНК.

Напомним, что в 2022 году ЕВИ заменили магистерским тестом учебной компетентности, а уже в 2023 году вернули формат компьютерных тестов ЕВИ. Сейчас для поступления на магистратуру сдают тест по иностранному языку на выбор и тест общей учебной компетентности.

Результаты 2022 года были значительно выше, чем обычно. Это отчасти объясняется тем, что поступали только мотивированные студенты. В 2023 году результаты снизились до довоенного уровня. Но самое интересное стало происходить с 2024 года, когда желающих учиться стало в 2,6 раза больше.

Благодаря обучению на дневной форме на магистратуре или аспирантуре, открылась возможность получить отсрочку от призыва. Тогда министр образования Лисовой пообещал ввести правила для абитуриентов на аспирантуру и проанализировать их знания.

Несмотря на то, что пороговый балл ЕВИ в 2024 году был значительно ниже, чем до войны, произошел рост числа тех, кто не набрал минимума (4,2%). Постепенно минимальные баллы повышаются. Для сравнения: в 2019 году треть поступающих не набрала пороговый балл.

Важным в этом вопросе является и региональный аспект. К примеру, самые высокие средние баллы имеют поступающие из Киева и области, Львовской и Одесской областей. Количество тех, кто не сдал экзамен, здесь самое низкое. Худшие знания продемонстрировали поступающие из таких областей: Полтавская, Сумская, Волынская.

В 2025 году также интересная тенденция написания и поступления на магистратуру. В частности, более 80% поступающих-мужчин оказалось в семи областях Украины, в том числе в столице и крупнейших городах. В наименее урбанизированных регионах доля мужчин также высока — на уровне 70%.

Средний возраст участников значительно выше в прифронтовых областях. Самые старшие поступающие в Запорожской области со средним показателем 31 год.

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