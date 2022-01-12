Дитина скаржиться на вчителів? Карпачов розповів, як реагувати батькам

Одна з причин, чому дитина не хоче ходити до школи, — відсутність порозуміння з учителями. Це ще півбіди. Але що робити, якщо вчитель(-ка) часто кричить на школяра та принижує перед однокласниками?

Дитячий психолог та телеведучий Дмитро Карпачов розповів у своєму блозі, як реагувати батькам на булінг дитини з боку педагогів.

Трішки теорії

Згідно зі статтею 53 Закону України Про освіту школярі мають право на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти.

Тому будь-яке приниження учнів як з боку однокласників, так і з боку вчителів або персоналу школи неприпустиме й карається законом.

Так, згідно зі статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення булінг стосовно неповнолітньої особи під час освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Як впливає на дитину булінг

Зі слів Дмитра Карпачова, реакція дітей на агресивний тон спілкування може бути різною. Для деяких це норма життя, бо так само з ними поводяться і вдома.

Стрес і небажання ходити до школи можуть виникнути, коли батьки доброзичливі та м’які, а вчителі постійно кричать на дитину.

Ба більше, дитина, на яку підвищує голос вчитель, може стати об’єктом глузувань у дитячому колективі, — переконаний психолог.

Може початися цькування лише тому, що авторитетний дорослий дав дітям такий приклад.

Що робити, якщо вчитель(-ка) постійно кричать на дитину

Проявіть емпатію до дитини та дайте зрозуміти, що ви на її боці

Спершу малюка треба заспокоїти та запевнити, що немає шкільних проблем, які неможливо вирішити.

Поговоріть з учителем(-лькою)

Прийдіть до школи та особисто поговоріть з педагогом(-инею), на якого поскаржилася дитина.

Метою вашого візиту до школи має бути розуміння суті конфлікту, а не його посилення, — наголошує Карпачов.

Розпитайте вчителя(-льку) про успішність та поведінку малюка. Поясніть педагогу(-ині), що ви стурбовані його/її реакцією та хочете з’ясувати причину непорозуміння.

Можливо, ви почуєте критику від учителя(-льки) стосовно вашої дитини. Але ви маєте донести до нього/неї, що підвищення інтонації чи тиск на школяра неприпустимі.

Поспілкуйтесь з іншими батьками

З’ясуйте, чи тільки ваша дитина має проблеми з цим учителем(-лькою), чи інші також. Якщо ваш малюк такий не один, варто знову ж таки поговорити з цим педагогом(-инею).

Якщо він/вона буде в курсі того, що багато батьків та дітей дізналися про його/її зриви, то намагатиметься себе контролювати.

Але може бути таке, що це ніяк не вплине на вчителя(-льку) і булінг продовжиться. Тоді треба зібрати докази його/її непедагогічної поведінки.

Доказом провини вчителя є відео- або аудіозапис конфлікту, — зазначає психолог.

Зверніться до керівництва школи

На думку Дмитра Карпачова, батькам краще подати письмову скаргу на ім’я директора(-ки) школи. Чому? Тому що у вас буде доказ того, що ви зверталися до керівництва школи та буде зафіксована дата отримання скарги.

Тобто за бездіяльності директора(-ки) ви можете звернутися вже до вищих органів.

Зробіть копію документа та попросіть завірити його отримання в канцелярії навчального закладу.

Директор(-ка) має право зробити вчителю(-льці) попередження або ж за наявності інших скарг звільнити горе-педагога(-иню).

Напишіть скаргу до вищих органів

Писати скаргу до вищих органів можна лише в разі бездіяльності або некоректних дій керівництва школи.

Тоді скаргу подають на ім’я директора(-ки) Департаменту освіти та науки, до якого належить школа.

Документ має той самий вигляд, що і скарга на ім’я директора(-ки) школи, але в шапці листа варто вказати конкретну посадову особу.

Якщо ж і це не допомогло, варто звернутися до Міністерства освіти та науки.

Раніше Дмитро Карпачов розповів, як знецінення травмує дитину та чому слід уже сьогодні переглянути свій підхід до виховання малечі.