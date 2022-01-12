Ребенок жалуется на учителя? Карпачев рассказал, как реагировать родителям

Одна из причин, почему ребенок не хочет ходить в школу, — отсутствие понимания с учителем. Это еще полбеды. Но что делать, если учитель часто кричит на школьника и унижает перед одноклассниками?

Детский психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев рассказал в своем блоге, как реагировать родителям на буллинг ребенка со стороны педагога.

Немного теории

Согласно статье 53 Закона Украины Об образовании школьники имеют право на защиту во время образовательного процесса от унижения чести и достоинства, любых форм насилия и эксплуатации, буллинга (травли), дискриминации по любому признаку, пропаганды и агитации, которые наносят ущерб здоровью соискателя образования.

Поэтому любое унижение учащихся как со стороны одноклассников, так и со стороны учителей или персонала школы недопустимо и наказуемо законом.

Так, согласно статье 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях буллинг в отношении несовершеннолетнего лица во время образовательного процесса влечет наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Как влияет на ребенка буллинг

По словам Дмитрия Карпачева, реакция детей на агрессивный тон общения может быть разной. Для некоторых это норма жизни, потому что так же с ними обращаются и дома.

Стресс и нежелание ходить в школу могут возникнуть, когда родители дружелюбные и мягкие, а учителя постоянно кричат ​​на ребенка.

Более того, ребенок, на которого повышает голос учитель, может стать объектом насмешек в детском коллективе, — убежден психолог.

Может начаться травля только потому, что авторитетный взрослый дал детям такой пример.

Что делать, если учитель постоянно кричит на ребенка

Проявите эмпатию к ребенку и дайте понять, что вы на его стороне

Сначала малыша нужно успокоить и заверить, что нет школьных проблем, которые невозможно решить.

Поговорите с учителем

Придите в школу и лично поговорите с педагогом, на которого пожаловался ребенок.

Целью вашего визита в школу должно быть понимание сути конфликта, а не его усиление, — отмечает Карпачев.

Расспросите учителя об успеваемости и поведении малыша. Объясните педагогу, что вы обеспокоены его реакцией и хотите выяснить причину недоразумения.

Возможно, вы услышите критику от учителя по отношению к вашему ребенку. Но вы должны донести воспитателю, что повышение интонации или давление на школьника недопустимы.

Пообщайтесь с другими родителями

Выясните, только у вашего ребенка есть проблемы с этим учителем, или у других детей тоже. Если ваш малыш такой не один, стоит опять-таки поговорить с этим педагогом.

Если он/она будет в курсе того, что многие родители и дети узнали о его/ее срывах, то будет пытаться себя контролировать.

Но может быть такое, что это никак не отразится на учителе и буллинг продолжится. Тогда нужно собрать доказательства его непедагогического поведения.

Доказательством вины учителя является видео- или аудиозапись конфликта, — отмечает психолог.

Обратитесь к руководству школы

По мнению Дмитрия Карпачева, родителям лучше подать письменную жалобу на имя директора школы. Почему? Потому что у вас будет доказательство, что вы обращались к руководству школы и будет зафиксирована дата получения жалобы.

То есть в случае бездействия директора вы можете обратиться уже в высшие органы.

Сделайте копию документа и попросите его заверить в канцелярии учебного заведения.

Директор имеет право сделать учителю предупреждение или при наличии других жалоб уволить горе-педагога.

Напишите жалобу в высшие органы

Писать жалобу в высшие органы можно только в случае бездействия или некорректных действий руководства школы.

Тогда жалоба подается на имя директора Департамента образования и науки, к которому принадлежит школа.

Документ выглядит так же, как и жалоба на имя директора школы, но в шапке письма следует указать конкретное должностное лицо.

Если же и это не помогло, следует обратиться в Министерство образования и науки.

Ранее Дмитрий Карпачев рассказал, как обесценивание травмирует ребенка и почему следует сегодня пересмотреть свой подход к воспитанию малышей.