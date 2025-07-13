У понеділок наче вижатий лимон? Що ти робиш не так протягом вихідних

Вихідні — заслужена перерва після важкого тижня. Та деякі наші звички перетворюють відпочинок на чергове навантаження мозку і тіла.

Психологи розповіли Real Simple, що заважає нам повноцінно відпочивати на вихідних і почуватися більш енергійними, зосередженими та врівноваженими у понеділок.

Які звички псують твої вихідні

Надмірний час перед екраном

Улюблений серіал, програма чи просто TikTok — неважливо, що саме ти обереш. Ці заняття вимагають дуже мало енергії та дозволяють нам відчути себе включеними у життя інших людей без особливих зусиль.

— Але надмірне проведення часу перед екранами, особливо наприкінці вихідних, може порушити природні ритми тіла для сну, голоду та енергії, — наголошує психологиня Керолайн Керол.

Це призводить до стану розумової туманності та фізичного виснаження. Тож варто створити баланс і робити усвідомлені перерви, встанови таймер на користування гаджетами.

Натомість зроби щось конкретне, наприклад, приготуй смачну їжу чи займися спортом. Так ти відновиш зв’язок зі своїм тілом та емоціями, зрозумієш, чого потребуєш більше: відпочинку наодинці чи часу з іншими людьми.

Повна відмова від руху

На вихідних ми зазвичай маємо два настрої: або бігати у різних справах, або не виходити з дому взагалі. Але оскільки рух підтримує ясність розуму, емоційну регуляцію та сон, ми можемо почуватися більш млявими й тривожними, якщо довго не рухаємося.

— Замість того, щоб думати про фізичні вправи як про щось, що потрібно робити, зосередься на тому, що допомагає тобі зв’язок з тілом, — каже Керолл. Це може бути легка прогулянка, танці або розтяжка протягом п’яти хвилин.

Не готуватися до наступного тижня

Плани на наступний тиждень — останнє, що хочеться робити у вихідні. Може здаватися, що планування перешкоджає меті вихідних — залишатися в теперішньому моменті.

— Але, як не дивно, уникнення планування часто призводить до зростання тривоги, — пояснює психологиня.

Тому варто почати планування з найменших деталей. Наприклад, запиши короткий список зі справ на понеділок.

Порушення графіка сну

Спати годинами або пізно лягати спати у вихідні — наша мрія після важкого тижня. Це своєрідна форма свободи після тижня, насиченого дедлайнами. Це також створює відчуття простору, якого може бракувати протягом буднів.

Але коли цикл сну занадто несинхронізований, організм не може перелаштуватися до понеділка. Це призводить до втоми, дратівливості та навіть порушення апетиту чи регуляції настрою. Закріпи час свого пробудження.

Завантаження вихідних дорученнями

Починаєш і закінчуєш вихідні списком справ? Тоді залиш час для себе і свого відпочинку. Адже після вихідних, повних роботи вдома чи інших справ, ми можемо відчувати себе так, наче їх і не було.

Розподіли свій час між дорученнями, спілкуванням з друзями та особистим відпочинком. Так ти почнеш тиждень зі стійкістю, гнучкістю та загальним покращеним настроєм.

Повне ментальне відключення

Відключення на вихідні та уникнення обов’язків та людей може здаватися найкращою втечею від труднощів тижня. Але це може мати зворотний ефект і призвести до почуття ізоляції, дратівливості та навіть депресії.

Якщо ми повністю відмовляємося від ідеї зустрічей з кимось або інших активностей, це безпосередньо сприяє зменшенню дофаміну, ендорфінів, серотоніну та окситоцину в організмі.

Якщо на великі плани сил немає, тоді заплануй каву з другом чи відвідування родичів. Це покращить твій психічний стан.

Також дізнайся, які маленькі радості допомагають долати щоденний стрес.

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