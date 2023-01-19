Висплюсь на вихідних на тиждень уперед — чи справді можна компенсувати недоспані години

Колись сон українців відбирали робота, нічні розваги чи батьківство, а тепер до цього додались ще постійні повітряні тривоги й спроби підлаштуватись під графіки відключення світла.

Тому недосипання стало дуже поширеною проблемою для мільйонів людей. Та чи можна компенсувати недоспані години?

Психіатр і експерт з медицини сну Алекс Дімітріу розповів виданню Business Insider, як зберегти своє здоров’я, якщо немає можливості повноцінно спати вночі.

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Чи можна компенсувати недоспані години

Дехто з людей вважає, що на вихідних може виспатись за весь тиждень безсонних ночей. Утім лікар Дімітріу зауважує, що результати наукових досліджень на цю тему неоднозначні.

Експерт вважає, що “віддати борг” сну можна лише в тому разі, якщо цей дефіцит не став хронічним. Адже тривале недосипання може призвести до:

ожиріння;

серцево-судинних захворювань;

підвищеного ризику виникнення раку;

імунної дисфункції.

Щоб наздогнати одну годину сну, потрібно поспати одну годину.

Якщо дефіцит сну більший, час на відновлення стає помітно довшим, і повне одужання може бути неможливим, тому важливо не дозволяти дефіциту сну зайти занадто далеко, — каже лікар.

Утім є й інші наукові думки. До прикладу, одне дослідження зробило висновок, що на кожну годину дефіциту сну людині потрібно чотири послідовні ночі по сім-дев’ять годин якісного відпочинку для повного відновлення.

Тобто якщо ти п’ять робочих днів не досипав(-ла) по одній годині, то зрештою тобі доведеться стабільно та якісно спати впродовж наступних 20 днів, щоб знову почуватись добре.

У будь-якому разі науковці сходяться на думці, що додаткові дві-три години сну на вихідних не зможуть компенсувати недосипання протягом усього тижня.

Однак професорка біологічної психології Стокгольмського університету Ліндсей Доджсон вважає, що якщо вихідні — це справді єдиний час, коли ти можеш нормально поспати, то краще збільшити години сну у вихідні, ніж не робити цього взагалі.

Як налагодити сон

Навіть якщо графік дня не дозволяє тобі спати повноцінні сім годин на добу, то все-таки можна спробувати компенсувати втрачені години та налагодити сон.

Лікар Дімітріу рекомендує такі лайфхаки:

Не чекай вихідних, щоб компенсувати втрачений сон. Дрімай 20-30 хвилин впродовж дня або виспись наступної ночі.

Встанови графік сну та дотримуйся його і в робочі дні, і у вихідні. Засинати та прокидатись в один і той самий час дуже важливо для підтримання циркадних ритмів.

Думай нестандартно: знаходь будь-яку можливість поспати та додавай собі до сну хоча б 15 хвилин на день.

Пам’ятай, що сон — це не розкіш, а необхідність. Тому якщо стоїш перед вибором, ніколи не жертвуй своїм сном.

Налагодивши сон та свої циркадні ритми ти допоможеш своєму організму правильно функціонувати та бути здоровим.

Коли світла немає цілий день, то люди уважно прислухаються до звуків холодильника, чи не увімкнули його. Це, звісно, заважає розслабитись вночі та відпочивати. Читай, як покращити сон та психологічний стан під час війни.

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