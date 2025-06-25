Куди піти у Чорноморську: відкрий для себе цікаві місця курортного містечка

Чорноморськ — затишне приморське місто на півдні Одещини, яке готове скласти конкуренцію перевантаженій туристами Одесі.

Якщо ти обираєш для відпочинку саме його, готуйся до неспішних прогулянок, морських краєвидів і цікавинок просто неба.

Куди піти в Чорноморську і що подивитися — даємо підказки.

Куди піти у Чорноморську

Найатмосферніше місце Чорноморська, без сумніву, Приморський парк. Він розкинувся вздовж моря, тож із будь-якої його точки видно синю далечінь. Тут безліч лавочок, прохолодні алеї, затишні кафе, а також майже Потьомкінські сходи до міського пляжу.

Неподалік можна подивитися на один із двох маяків міста — старий білий маяк стоїть тут здавна, тож це своєрідна візитівка міста.

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А якщо піти трохи далі — знайдеш Алею закоханих, затишне романтичне місце для прогулянок уздовж моря. Тут можна зробити фото біля символічної лавочки закоханих або мостика кохання, де пари залишають замки на згадку.

З Приморського парку легко дістатися Молодіжного парку, де чіпляє око креативний Парк скульптур. Це сучасна арт-локація просто неба: інсталяції, абстрактні форми, метал, камінь — є на що подивитися і що лишити на згадку на фото.

Тим, хто любить мистецтво, у Чорноморську пропонують піти до Музею образотворчих мистецтв ім. А. М. Білого. Там невелика, але надзвичайно душевна галерея, де виставляють твори українських художників.

Іще одне цікаве місце, на яке варто подивитися — Чорноморський порт. Під час війни це стратегічно важливий об’єкт, і хоча він доволі мальовничий, його краще оглядати здалеку, в західній частині Сухого лиману є майданчик.

У центрі Чорноморська є корисна для відпочинку та здоров’я локація — соляна кімната, сюди варто піти, аби вдихнути глибше, покращити самопочуття, а заразом і просто розслабитися.

Любителям природи та тиші тут порадять прогулятися вздовж Сухого лиману в західній частині міста, де можна зустріти птахів, послухати тишу і спостерігати за рожевим відтінком води.

А якщо хочеться чогось природного, заплануй поїздку до Куяльницького лиману, що розташований неподалік. Це природне диво з рожевою водою, лікувальними грязями, де можна побачити неймовірні заходи сонця.

Джерело головного фото і фото в тексті: Ukrainaincognita.

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