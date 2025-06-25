Куда пойти в Черноморске: открой себе интересные места курортного городка

Черноморск — уютный приморский город на юге Одесской области, который готов составить конкуренцию перегруженной туристами Одессе.

Если ты выбираешь для отдыха именно его, готовься к неспешным прогулкам, морским пейзажам и достопримечательностям под открытым небом.

Куда пойти в Черноморске и что посмотреть — подсказываем.

Куда пойти и что посмотреть в Черноморске

Самое атмосферное место Черноморска, без сомнения, Приморский парк. Он раскинулся вдоль моря, так что из любой его точки видна синяя даль. Здесь множество скамеек, прохладные аллеи, уютные кафе, а также почти Потемкинская лестница до городского пляжа.

Недалеко можно посмотреть на один из двух маяков города — старый белый маяк стоит здесь издавна, так что это своеобразная визитка города.

А если пойти чуть дальше — найдешь Аллею влюбленных, уютное романтическое место для прогулок вдоль моря. Здесь можно сделать фото у символической лавочки влюбленных или мостика любви, где пары оставляют замки на память.

Из Приморского парка легко добраться до Молодежного парка, где цепляет глаз креативный Парк скульптур. Это современная арт-локация под открытым небом: инсталляции, абстрактные формы, металл, камень — есть на что посмотреть и что оставить на память на фото.

Тем, кто любит искусство, в Черноморске предлагают пойти в Музей изящных искусств им. А. М. Белого. Там небольшая, но очень душевная галерея, где выставляют произведения украинских художников.

Еще одно интересное место, на которое стоит посмотреть — Черноморский порт. Во время войны это стратегически важный объект, и хотя он довольно живописен, его лучше осматривать издалека, в западной части Сухого лимана есть для этого площадка.

В центре Черноморска полезная для отдыха и здоровья локация — соляная комната, сюда стоит пойти, чтобы вдохнуть глубже, улучшить самочувствие, а заодно и просто расслабиться.

Любителям природы и тишины посоветуют прогуляться вдоль Сухого лимана в западной части города, где можно встретить птиц, послушать тишину и наблюдать за розовым оттенком воды.

А если хочется чего-нибудь природного, запланируй поездку на Куяльницкий лиман, расположенный неподалеку. Это природное чудо с розовой водой, лечебными грязями, где можно увидеть невероятные закаты.

Источник главного фото и фото в тексте: Ukrainaincognita.

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