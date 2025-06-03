Куда поехать на море в Украине 2025: ищем безопасные побережья для спокойного отдыха

Нынешний пляжный сезон уже третий в условиях войны, поэтому те украинцы, кто выбирает отдых на море, знают обо всех его рисках. Впрочем, и преимуществ немало, главное — ближе и относительно недорого. Куда поехать на море в 2025 году в Украине — читай о лучших локациях.

Куда поехать на море в Украине

В 2025 году, вопреки вызовам войны, в Украине можно найти относительно безопасные и привлекательные места для морского отдыха. Рассмотрим, какая ситуация в южных областях Украины, и где риски войны самые низкие.

Куда поехать на море в Украине: Одесская область

В 2025 году Одесчина активно готовится к пляжному сезону, планируя открыть до сорока пляжей, а это вдвое больше, чем в прошлом году. Областная военная администрация дала разрешение, и начиная с весны на побережье идут проверки безопасности: водолазы обследуют морское дно, устанавливаются укрытия и системы оповещения.

В Одессе откроются пляжи Калетон и инклюзивный пляж Дельфин. В то же время, в Затоке и Каролино-Бугазе посещать пляжи официально запрещено согласно действующему приказу Одесской ОГА.

Так что отдыхающие должны больше рассчитывать купаться в бассейнах, сейчас их активно устанавливают во многих отелях. Но, несмотря на войну, Одесчина предлагает более или менее безопасный и комфортный отдых, конечно, с учетом нынешних условий.

Если ищешь, куда поехать в Украине купаться на море, рассмотри предложения курортных поселков и городов Одесчины, но перед тем, как бронировать гостиницу или пансионат, поинтересуйся текущей ситуацией безопасности именно в нужном тебе месте:

Одесса

Затока

Грибовка

Каролино-Бугаз

Катранка

Лебедевка

Приморское

Санжейка

Сергеевка

Черноморск

Можно ли поехать на море в Херсонскую область

Херсонская область известна пляжами Арабатской стрелки, где расположены многочисленные курортные поселки. Здесь море неглубоко и быстро прогревается. Эти места традиционно выбирали для семейного отдыха. Но как сейчас?

До сих пор Арабатская стрелка оккупирована россиянами, которые превращают ее в военный объект. Российские военные занимают пансионаты, детские лагеря, гостиницы и частные дома, обустраивают казармы, ремонтные площадки и склады для оружия и боеприпасов.

Можно ли поехать на море в Николаевскую область

Курорты Николаевщины известны своими песчаными пляжами, когда-то они были идеальным местом для туристов, ищущих отдых вдали от городской суеты.

Но война, похоже, ставит здесь на паузу пляжный бизнес: морские курорты Николаевщины, в частности, Луговое, Рыбаковка и Очаков в этом году официально не будут работать.

Из-за плотного минирования морского побережья и постоянных рисков обеспечить безопасность даже на удаленных от оккупированной Кинбурнской косы территориях местные власти не берутся.

Что касается любимого многими поселка Коблево, то сейчас оно мало годится для отдыха. В прибрежных зонах установили металлические барьеры, чтобы помешать людям заходить в воду, ведь побережье заминировано. Море время от времени выбрасывает на берег взрывчатку.

Да и ситуация с экологией значительно ухудшилась, особенно после того, как произошла утечка мазута из российских танкеров вблизи Керченского пролива.

Жителям области и гостям региона предлагают выбирать для отдыха безопасные места возле рек и лиманов, которые предварительно проверяют на безопасность.

Раньше мы рассказывали: отдых в Затоке 2025, без моря, с развлечениями и безопасно ли.

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