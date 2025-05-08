Отдых в Одесской области 2025: интересные места и комфортные пляжи

Одесская область — один из самых курортных регионов Украины. Конечно, здесь есть десятки баз отдыха, гостиниц, санаториев, ведь все хотят отдохнуть на берегу моря. Но здесь также много других интересных мест и достопримечательностей. Читай об отдыхе в Одесской области 2025, что можно посмотреть и куда поехать на море.

Отдых в Одесской области 2025: интересные места

Аккерманская крепость

Стоит увидеть эту крепость, ведь она самая большая в Украине. Расположена она в городе Белгород-Днестровский. Основана она была в 13 веке на месте древнегреческой колонии Тира.

Это здание пережило не одну империю и постоянно было под разным контролем: Византийская, Османская империя, Молдавское княжество. Она пережила десятки осад и нападений, но выстояла и сохранилась до наших дней.

Имение Курисов

Расположено оно в селе Петровка. Здание еще называют Исаевский дворец. Дом оформлен в стиле барокко и ренессанса и имеет богатую историю.

В имении насчитывалось 78 комнат, и каждая из них была оформлена в своем уникальном цвете. Особое место занимал зал без окон, освещение в котором обеспечивалось через атриум. По одной из версий, в летний период стеклянную крышу этого зала заполняли водой, создавая что-то вроде аквариума с яркими рыбками. Такой замысел позволял добиться впечатляющего эффекта световой игры.

Нерубайские катакомбы

Это подземный лабиринт протяженностью около 2500 км, который использовался как укрытие во время Второй мировой войны. Это самая большая система катакомб в мире. А их глубина составляет более 60 м ниже уровня моря.

Полная карта этого лабиринта до сих пор неизвестна. Есть более чем 1000 входов в тоннель. Также до сих пор спорят за дату их появления, некоторые говорят в 1600-е годы, а кто-то говорит, что свой очерк катакомбы начали приобретать в 1800-х годах.

Устричная ферма

Устричная ферма на Тилигульском лимане — место, где выращивают устрицы Crassostrea Gigas. Здесь можно отведать свежие морепродукты и насладиться природой. Это интересный опыт и нетипичный отдых на пляже, поэтому это место нужно добавить в свой список путешествий.

Читать по теме Куда поехать возле Львова: места отдыха с детьми и на выходные Подборка интересных мест для активного отдыха и релаксации вблизи Львова. Читай в нашем материале

Винодельня Шабо

Это место как визитка области. В 1822 году швейцарские эмигранты основали в этом регионе поселение, специализировавшееся на виноделии, и ввели европейские традиции и стандарты производства вина.

В 1847 году шабские вина получили свою первую золотую медаль, положившую начало традиции высоких международных наград. Можно заказать экскурсию на винодельню с дегустацией. Этот увлекательный опыт точно запомнится.

Город Вилково

Это село часто называют Украинской Венецией. Но не теряем идентичности и не ставим ярлыки других городов и стран, а наслаждаемся нашими уникальными местами.

Город имеет каналы вместо дорог и передвигаются здесь на лодках. Оно стало важным рыболовным и сельскохозяйственным центром, особенно известным своим виноделием. Здесь можно заказать экскурсии, посетить музеи и посмотреть на архитектурные достопримечательности.

Куда поехать на море в Одесской области

Если ты хочешь именно пляжный отдых, предлагаем посетить Залив, Грибовку, Каролино-Бугаз, Сергеевку. Это популярные морские курорты с широкими песчаными пляжами и развитой инфраструктурой.

Если ты хочешь исследовать другие места нашей страны, ранее мы рассказывали о самых лучших местах для отдыха в Украине.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.