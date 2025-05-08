Отдых в Одесской области 2025: интересные места и комфортные пляжи

Фото Instagram Одесская область — один из самых курортных регионов Украины. Конечно, здесь есть десятки баз отдыха, гостиниц, санаториев, ведь все хотят отдохнуть на берегу моря. Но здесь также много других интересных мест и достопримечательностей. Читай об отдыхе в Одесской области 2025, что можно посмотреть и куда поехать на море. Отдых в Одесской области 2025: интересные места Аккерманская крепость Стоит увидеть эту крепость, ведь она самая большая в Украине. Расположена она в городе Белгород-Днестровский. Основана она была в 13 веке на месте древнегреческой колонии Тира. Это здание пережило не одну империю и постоянно было под разным контролем: Византийская, Османская империя, Молдавское княжество. Она пережила десятки осад и нападений, но выстояла и сохранилась до наших дней. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SERVICE WEBSITE | СТРАХУВАННЯ | INSURANCE | TOURS (@visitukraine_) Имение Курисов Расположено оно в селе Петровка. Здание еще называют Исаевский дворец. Дом оформлен в стиле барокко и ренессанса и имеет богатую историю. В имении насчитывалось 78 комнат, и каждая из них была оформлена в своем уникальном цвете. Особое место занимал зал без окон, освещение в котором обеспечивалось через атриум. По одной из версий, в летний период стеклянную крышу этого зала заполняли водой, создавая что-то вроде аквариума с яркими рыбками. Такой замысел позволял добиться впечатляющего эффекта световой игры. Фото: Facebook / Oksana Sobolyeva Нерубайские катакомбы Это подземный лабиринт протяженностью около 2500 км, который использовался как укрытие во время Второй мировой войны. Это самая большая система катакомб в мире. А их глубина составляет более 60 м ниже уровня моря.Полная карта этого лабиринта до сих пор неизвестна. Есть более чем 1000 входов в тоннель. Также до сих пор спорят за дату их появления, некоторые говорят в 1600-е годы, а кто-то говорит, что свой очерк катакомбы начали приобретать в 1800-х годах. Фото: Facebook / Олександр Бездухов Устричная ферма Устричная ферма на Тилигульском лимане — место, где выращивают устрицы Crassostrea Gigas. Здесь можно отведать свежие морепродукты и насладиться природой. Это интересный опыт и нетипичный отдых на пляже, поэтому это место нужно добавить в свой список путешествий. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ойстервіль • устрична ферма (@skifian_oysterwill) Читать по теме Куда поехать возле Львова: места отдыха с детьми и на выходные Подборка интересных мест для активного отдыха и релаксации вблизи Львова. Читай в нашем материале Винодельня Шабо Это место как визитка области. В 1822 году швейцарские эмигранты основали в этом регионе поселение, специализировавшееся на виноделии, и ввели европейские традиции и стандарты производства вина. В 1847 году шабские вина получили свою первую золотую медаль, положившую начало традиции высоких международных наград. Можно заказать экскурсию на винодельню с дегустацией. Этот увлекательный опыт точно запомнится. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SHABO (@shabo.ua) Город Вилково Это село часто называют Украинской Венецией. Но не теряем идентичности и не ставим ярлыки других городов и стран, а наслаждаемся нашими уникальными местами. Город имеет каналы вместо дорог и передвигаются здесь на лодках. Оно стало важным рыболовным и сельскохозяйственным центром, особенно известным своим виноделием. Здесь можно заказать экскурсии, посетить музеи и посмотреть на архитектурные достопримечательности. Куда поехать на море в Одесской области Если ты хочешь именно пляжный отдых, предлагаем посетить Залив, Грибовку, Каролино-Бугаз, Сергеевку. Это популярные морские курорты с широкими песчаными пляжами и развитой инфраструктурой. Если ты хочешь исследовать другие места нашей страны, ранее мы рассказывали о самых лучших местах для отдыха в Украине.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Отдых, Отпуск, Одещина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter