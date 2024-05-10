Куда поехать возле Львова: места отдыха с детьми и на выходные

Термометр ежедневно добавляет по паре градусов тепла и весеннего оптимизма, поэтому пора сменить домашние тапочки на кроссовки и всей семьей решиться на вылазку из дома на выходные! Даже если ты живешь (или гостишь) в одном из самых благородных и красивых городов Украины, предлагаем поискать приключений и достопримечательностей на его окрестностях! Итак, куда поехать возле Львова для отдыха с детьми и на выходные?

Куда поехать возле Львова

Золочевский замок

Почувствуй себя внутри приключенческого исторического фильма, представь, как ходишь по залам, этакий князь среди князей в водовороте средневековой жизни! Попасть в такую ​​историю просто: нужно только купить билет и разыскать это чудо: Золочевский замок.

Одновременно королевский дворец и неприступная крепость, барская усадьба и тюрьма, он удивит тебя подборкой древних эксклюзивов: здесь хранится бивень мамонта и хрящ ихтиозавра, есть камни с таинственными записями тамплиеров и… трехсотлетней давности туалет!

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А если у тебя останется свободное время, и ты еще размышляешь: куда можно поехать возле Львова? Запланируй короткие путешествия в другие крутые места для отдыха! Посети два лучших замка Галиции: Олесский и Подгорецкий. Втроем с Золочевским замком они образуют этакую ​​”золотую подкову” Львовщины!

Скальный комплекс Тустань

Куда еще поехать на выходные возле Львова? Конечно, на скальный комплекс Тустань! Если ты веришь, что в горах существуют места силы, откуда вернувшись, можно почувствовать прилив энергии и креатива, тебе точно в Тустань! Это таинственный скальный комплекс вблизи бойковской деревни Урич, где до сих пор стоят аутентичные украинские срубы-дома.

Когда-то на этих, удивительной формы, скалах возвышалась 80-метровая крепость, а мимо проходил соляной путь из Галиции в Центральную Европу. Этакая таможня конца 16 века. И хотя, к сожалению, теперь от деревянной крепости не осталось следов, атмосфера скального комплекса и его истории вдохновляет! Итак, размышляешь: куда можно поехать возле Львова? Вот тебе ответ — Тустанские скалы!

Банановая ферма

Ну, а если тебе лень трудить ноги, но хочется немного экзотики и тепла? Вот тебе еще одна идея! Всего в 10 км от города, в селе Липники Пустомытовского района есть банановая ферма. Семья Трушив выращивает здесь, в своих теплицах, около 30 видов тропических и экзотических растений! Так что если тебя привлекает прогулка между кофейными деревьями, инжиром, папайей, лимонами и мандаринами, тебе пора ехать сюда!

Это действительно прекрасное место, куда следует поехать на выходные самому или вместе с детьми! Хозяева расскажут и покажут, как растут экзоты, а если повезет, и некоторые из них цветут, ты надышишься вкусным и невероятно ароматным воздухом! Экскурсия длится около часа, и чтобы тебя здесь радостно встретили, заранее сообщи о своем визите.

Теперь ты знаешь, куда можно поехать отдохнуть самому и с семьей! А теперь еще несколько идей!

Куда поехать с детьми возле Львова

Парк “Уруру”

Оторваться по полной, покричать, побегать, полазить и подружиться с почти настоящими динозаврами, словно только что выбравшимися на свободу с доисторических времен! Именно такое удовольствие можно получить детям (и взрослым), посетив парк с инсталляциями анимированных динозавров. Их коллекция в парке “Уруру” является самой большой в Украине! Так что если планируешь, куда поехать возле Львова с детьми, выбери парк “Уруру”!

На территории парка множество активных развлечений для детей: батуты, тюнинг-трассы и водяной городок. А взрослым предложат кофе и к кофе, приятный отдых на берегу озера, в так называемой “бухте викингов”. Запомни адрес, куда следует поехать с детьми на выходные возле Львова: Пустомытовский р-н, с. Старое Село, парк развлечений “Уруру”.

Зоопарк “Лимпопо”

Куда еще поехать с детьми возле Львова? Если твой ребенок просит завести кошку, или считает своим лучшим другом вашего пса, стоит расширить знакомство с миром хвостатых и пернатых, и побывать в крупнейшем в Украине зоопарке Лимпопо. Львы, пумы, тигры, рыси, лемуры, мартышки, орангутанги, фламинго, совы и попугаи! И уж совсем экзотические капибары и дикобраз!

Животные обитают в удобных вольерах, максимально приближенных к природным условиям. Звери хорошо накормлены и ухожены. Кстати, некоторым животным зоопарк ищет спонсоров, и ты можешь помочь донатом. Записывай адрес, куда можно поехать возле Львова вместе с детьми: село Меденичи, Дрогобычский р-н.

Куда еще можно поехать с детьми или самому возле Львова? На самом деле, даже сейчас, во время активной фазы войны, таких привлекательных уголков вблизи города Льва найдется немало. К примеру, тебе интересно узнать, как выращивают здоровенных съедобных улиток, которых во Франции считают деликатесом? В селе Солонка Львовской области есть улиточная ферма.

Хочешь приблизиться к звездам? В селе Брюховичи во Львовской области можно посетить настоящую астрономическую обсерваторию и метеостанцию! А в селе Завадов на горе Беркавица, если повезет — увидеть черных лебедей, выходящих в пруд.

Так что решай сам, куда поехать возле Львова! И пусть твои выходные запомнятся яркими эмоциями и невероятными впечатлениями! А больше узнавай о путешествиях из наших других статей!

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