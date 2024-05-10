Куди поїхати біля Львова: місця для відпочинку з дітьми та на вихідні

Термометр чи не щодня додає по парі градусів тепла та весняного оптимізму, тож час змінити домашні капці на кросівки й всією родинною наважитися на “вилазку” з дому на вихідні! Навіть якщо ти живеш (або гостюєш) в одному з найшляхетніших і найкрасивіших міст України, пропонуємо пошукати пригод і цікавинок на його околиці! Отже: куди поїхати біля Львова для відпочинку з дітьми та на вихідні?

Куди поїхати біля Львова

Золочівський замок

Відчуй себе всередині пригодницького історичного фільму, уяви, як ходиш залами, такий собі князь поміж князів у вирі середньовічного життя! Потрапити в таку історію напрочуд просто: потрібно лише купити білет і розшукати це диво див: Золочівський замок.

Водночас королівський палац і неприступна фортеця, панська садиба і в’язниця, він здивує тебе добіркою прадавніх ексклюзивів: тут зберігається бивень мамонта і хрящ іхтіозавра, є камені з таємничими записами тамплієрів і… трьохсотрічної давності туалет!

Зараз також дивляться

А якщо у тебе лишиться вільний час, і ти ще роздумуєш куди можна поїхати біля Львова, заплануй короткі мандри в інші круті місця для відпочинку. Відвідай два найкращі замки Галичини: Олеський і Підгорецький. Втрьох із Золочівським замком вони утворюють таку собі “золоту підкову” Львівщини!

Скельний комплекс Тустань

Куди іще поїхати на вихідні біля Львова? Звісно, на скельний комплекс Тустань! Якщо ти віриш, що в горах існують місця сили, звідки повернувшись, можна відчути прилив енергії й креативу, тобі — точно в Тустань! Це таємничий скельний комплекс поблизу бойківського села Урич, де і досі стоять автентичні українські зруби-хати.

Колись на цих дивовижної форми скелях височіла 80-метрова фортеця, а повз проходив соляний шлях з Галичини до Центральної Європи. Така собі митниця кінця 16 століття. І хоча, на жаль, тепер від дерев’яної фортеці не лишилося слідів, атмосфера скельного комплексу і його історії надихає!

Бананова ферма

Ну а якщо тобі лінь трудити ноги, але хочеться трохи екзотики й тепла? От тобі іще одна ідея! Усього в 10 км від міста, у селі Липники Пустомитівського району є бананова ферма. Родина Трушів вирощує тут, у своїх теплицях, близько 30 видів тропічних і екзотичних рослин! Тож якщо тебе приваблює прогулянка поміж кавових дерев, кумквати, інжиру, папаї, лимонів і мандаринів, тобі час їхати сюди!

Це дійсно чудове місце, куди варто поїхати на вихідні самому або разом з дітьми! Господарі розкажуть і покажуть, як ростуть екзоти, а якщо повезе, і деякі з них цвітуть, ти надихаєшся смаковитим і неймовірно ароматним повітрям! Екскурсія триває близько години, і щоб тебе тут радо зустріли, заздалегідь повідом про свій візит.

Тепер ти знаєш, куди можна поїхати відпочити самому і з родиною! А тепер — іще кілька ідей!

Куди поїхати з дітьми біля Львова

Парк “Уруру”

Відірватися на повну, покричати, побігати, полазити та затоваришувати з майже справжніми динозаврами, які немов щойно вибрались на волю з доісторичних часів! Саме таке задоволення можна отримати дітям (і дорослим), якщо відвідати парк з інсталяціями анімованих динозаврів. Їхня колекція в парку “Уруру” є найбільшою в Україні! Тож, якщо плануєш, куди поїхати біля Львова з дітьми, обери парк “Уруру”!

На території парку безліч активних розваг для дітлахів: батути, тюнінг-траси та водяне містечко. А дорослим запропонують каву і до кави, і приємний відпочинок на березі озера, в так званій “бухті вікінгів”. Запам’ятай адресу, куди варто поїхати з дітьми на вихідні біля Львова: Пустомитівський р-н, с. Старе Село, парк розваг “Уруру”.

Зоопарк “Лімпопо”

Куди іще поїхати з дітьми біля Львова? Якщо твоя дитина просить кицьку, або вважає своїм кращим другом вашого пса, варто розширити знайомство зі світом хвостатих і пернатих, і побувати в найбільшому в України зоопарку “Лімпопо”. Леви, пуми, тигри, рисі, лемури, мартишки, орангутанги, фламінго, сови та папуги! І вже зовсім екзотичні капібара і дикобраз!

Тварини мешкають в зручних вольєрах, максимально наближених до природних умов. Звірі добре годовані та доглянуті. До речі, деяким тваринам зоопарк шукає спонсорів, і ти можеш допомогти донатом. Занотовуй адресу, куди можна поїхати біля Львова разом з дітьми: село Меденичі, Дрогобицький р-н.

Куди ще можна поїхати з дітьми або самому біля Львова? Насправді навіть зараз, під час активної фази війни, таких привабливих куточків поблизу міста Лева знайдеться чимало. Приміром, тобі цікаво дізнатися, як вирощують здоровенних їстівних равликів, яких у Франції вважають за неабиякий делікатес? В селі Солонка, Львівської області є равликова ферма.

Хочеш наблизитися до зірок? В селі Брюховичі на Львівщині можна відвідати справжню астрономічну обсерваторію і метеостанцію! А в селі Завадів на горі Беркавиця, якщо пощастить — побачити чорних лебедів, які виходять до ставу.

Тож вирішуй сам, куди поїхати біля Львова! І нехай твої вихідні запам’ятаються яскравими емоціями й неймовірними враженнями! А більше дізнавайся про мандри з наших інших статей!

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.