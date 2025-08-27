Отдых в горах: куда поехать в Карпатах и что посмотреть

Карпаты — это место, которое прекрасно в любое время года. Поэтому смело можно отправляться в один из главных туристических регионов Украины не только зимой, но и летом, и осенью, где ты, несомненно, найдешь интересные для себя занятия: как активные, так и более спокойные.

Поэтому, если ты до сих пор не определился(-лась), куда именно ты хочешь поехать в Карпаты — держи подборку мест, которые точно не оставят тебя равнодушным(-ой).

Где отдохнуть в Карпатах

Карпатский биосферный заповедник

Карпатский биосферный заповедник — это невероятное место с большим выбором пешеходных маршрутов. Но поскольку эти места нуждаются в дополнительной защите, был создан ряд заповедников, охватывающих территории Раховского, Тячевского, Хустского и Береговского районов.

Там ты сможешь подняться на самую высокую точку Украины — Говерлу, увидеть юго-западную часть Черногорского хребта, посетить Буковые пралеса, Долину нарциссов и еще много всего.

Верховина

Верховина — это поселок городского типа, который находится в Ивано-Франковской области. Там ты сможешь окунуться в настоящие украинские Карпаты. Также вдоль всей Верховины протекает река Черный Черемош.

Городок известен своими фольклорными фестивалями, концертами и традиционными мероприятиями, где ты сможешь увидеть танцы, пение, народные костюмы и ремесла этого региона. Кроме того, в Верховине немало ресторанов и колыб, где ты можешь отведать восхитительные блюда гуцульской кухни.

Синевир

А как насчет самого большого озера Закарпатья — Синевир? Живописные пейзажи и невероятная красота природы не оставит равнодушным никого.

На берегу Синевира есть возможность переночевать на туристической базе, где готовят национальный венгерский суп — бограч. Кроме того, для туристов есть возможность покататься по озеру на плотах, а также стать участником конной или велосипедной экскурсии.

Сходница

Известный курорт во Львовской области, в который туристы часто ездят, чтобы оздоровиться и отдохнуть от шумного города в окружении волшебных горных лесов, зеленых полей и холмов. Сходница славится своими природными лечебными источниками, богатыми минералами, где можно провести различные оздоровительные процедуры.

Но не только лечиться! В Сходнице можно и активно отдохнуть. Для туристов здесь есть возможность сходить в поход за ягодами, поплавать на байдарках, заняться рыбалкой и тому подобное.

Ворохта

Также в последнее время все больше можно увидеть украинских туристов в Ворохте. Это и не удивительно, ведь в этом месте можно не только ощутить невероятное спокойствие, но и отдохнуть от шума воздушных тревог и гула города.

Здесь можно и просто насладиться вилами гор из уютного номера гостиницы, или отдаленного домика, или даже глемпинга, а также попытаться влиться в потом природы и прогуляться по горным тропам вплоть до верхушки Говерлы. Только осторожно, это следует делать только с обученным гидом.

Кроме того, здесь можно попробовать аутентичный банош, а вместе с тем не потерять и возможность насладиться латте на банановом молоке и почитать что-то интересное об истории местности, ведь здесь даже работает книжный магазин/кофейня.

