Отдых в Квасах: уникальное место, где вода лечит, а горы зовут

Село Квасы в Раховском районе Закарпатской области имеет уникальный статус лечебного курорта и отправной точки горных путешествий.

Расположенное в живописной долине реки Черная Тиса, окруженное Черногорским и Мармарошским хребтами, оно является одним из самых привлекательных горных сел для полноценного оздоровления.

Больше об отдыхе в Квасах — в материале.

Где отдохнуть в Квасах

Село расположено примерно в 14 км от районного центра Рахова и в 26 км от села Деловое, которое считают географическим центром Европы.

Добраться до него просто: автобусом, машиной, железной дорогой. В последнем случае нужно сойти на остановке: Квасы, расположенные между станциями Ясиня и Рахов.

Ежедневно в Квасы курсируют более десятка поездов дальнего сообщения и две пригородные электрички, поэтому есть реальный шанс поймать билеты.

Остановиться в Квасах можно с разномыми удобствами. Свои услуги предлагают уютные дома зеленого туризма, где хозяева готовят аутентичные блюда.

А желающим большего комфорта несколько гостиниц предлагают свои номера. Для целенаправленного оздоровления приезжают лечиться в санаторий Черная Тиса.

Отдых в Квасах: минеральные воды

Первую водолечебницу и купели, богатые местной углекислой минеральной водой Буркут здесь открыли еще в 19 веке, во времена Австро-Венгрии.

И скоро источники Квасов стали конкурировать со знаменитыми минеральными курортами, такими как Арзни или Ессентуки.

Уже в советское время в Квасах построили пансионат Горная Тиса, который планировали как специализированный центр для реабилитации летчиков-космонавтов СССР и персонала атомных электростанций.

Исключительность заведения объяснялась просто: это было редкое в Европе заведение, в котором восстанавливали системы кроветворения и опорно-двигательного аппарата.

Самый ценный здесь — минеральный источник Буркут. Его вода обладает высоким содержанием углекислоты, железа и микроэлементов и действует как естественный стимулятор кроветворения (повышает уровень гемоглобина), что особенно важно для восстановления организма.

Что посмотреть в Квасах и куда пойти в горы

Самый популярный маршрут из Квасов ведет на гору Петрос. Она ненамного ниже Говерлы, и поход на нее принесет немало здорового драйва.

Тропа на Петрос начинается прямо из села и после подъема через леса и долины выводит на Черногорский хребет. Путь занимает несколько часов, но результат стоит усилий: горы дарят ощущение высоты и свободы.

Второй маршрут — это подъем на Говерлу, самую высокую вершину Украины. Из Квасов идут тропинки, ведущие через луга и крутые склоны.

Поход достаточно сложный, но именно он дарит сильнейшие эмоции, ведь с вершины ты увидишь весь Карпатский массив.

Для тех, кто не стремится к экстриму, есть более легкие маршруты к долинам вблизи села: можно идти медленно, наслаждаясь видами. На долинах есть хижины пастухов, у которых покупают настоящую брынзу.

Еще одно интересное путешествие — это поход к источникам минеральной воды, разбросанным вокруг Квасов. Дорога не сложная, можно попить минеральную воду просто из источника и набрать ее, чтобы принести домой.

Ну а тем, кто во время отдыха хочет просто насладиться атмосферой долины, советуем побродить по селу: здесь есть старинная церковь Преображения Господня, построенная в гуцульском стиле, и живописные деревянные дома, сохранившие аутентичное настроение Карпат.

