Відпочинок у Квасах: унікальне місце, де вода лікує, а гори кличуть

Село Кваси в Рахівському районі Закарпатської області має унікальний статус лікувального курорту і відправної точки гірських подорожей.

Розташоване в мальовничій долині річки Чорна Тиса, оточене Чорногірським та Мармароським хребтами, воно є одним з найпривабливіших гірських сел для повноцінного оздоровлення.

Більше про відпочинок в Квасах — у матеріалі.

Де відпочити в Квасах

Село розташоване приблизно за 14 км від районного центру Рахова і за 26 км від села Ділове, яке вважають географічним центром Європи.

Дістатися до нього просто: автобусом, машиною, залізницею. В останньому випадку потрібно зійти на зупинці: Кваси, яка розташована між станціями Ясіня та Рахів.

Щодня до Квасів курсують більше десятка поїздів далекого сполучення та дві приміські електрички, тож є реальний шанс спіймати квитки.

Зупинитися у Квасах можна по-різному. Свої послуги пропонують затишні садиби зеленого туризму, де господарі готують автентичні страви.

А тим, хто бажає більшого комфорту, кілька готелів пропонують свої номери. Для цілеспрямованого оздоровлення приїздять лікуватися у санаторій Чорна Тиса.

Відпочинок у Квасах: мінеральні води

Першу водолікарню та купелі, багаті на місцеву вуглекислу мінеральну воду Буркут тут відкрили ще у 19 столітті, за часів Австро-Угорщини.

І скоро джерела Квасів стали конкурувати зі знаменитими мінеральними курортами, такими, як Арзні чи Єсентуки.

Вже за радянських часів у Квасах збудували пансіонат Гірська Тиса, який планували як спеціалізований центр для реабілітації льотчиків-космонавтів СРСР та персоналу атомних електростанцій.

Винятковість закладу пояснювалася просто: це був рідкісний у Європи заклад, в якому відновлювали системи кровотворення та опорно-рухового апарату.

Найціннішим тут є мінеральне джерело Буркут. Його вода має високий вміст вуглекислоти, заліза та мікроелементів і діє як природний стимулятор кровотворення (підвищує рівень гемоглобіну), що особливо важливо для відновлення організму.

Що подивитися у Квасах і куди піти в гори

Найпопулярніший маршрут із Квасів веде на гору Петрос. Вона ненабагато нижче Говерли, і похід на неї принесе чимало здорового драйву.

Стежка на Петрос починається просто з села і після підйому через ліси та полонини виводить на Чорногірськоий хребет. Шлях займає кілька годин, але результат вартий зусиль: гори дарують відчуття висоти й дикої свободи.

Другий маршрут — це підйом на Говерлу, найвищу вершину України. Із Квасів ідуть стежки, які ведуть через луки й круті схили.

Похід доволі складний, але саме він дарує найсильніші емоції, адже з вершини ти побачиш увесь Карпатський масив.

Для тих, хто не прагне екстриму, є легші мандрівки на полонини поблизу села: можна йти повільно, насолоджуючись краєвидами. На полонинах є колиби пастухів, у яких купують справжню бринзу.

Ще одна цікава подорож — це похід до джерел мінеральної води, які розкидані довкола Квасів. Дорога не важка, і можна попити мінеральну водичку просто з джерела, і набрати її, щоб принести додому.

Ну а тим, хто під час відпочинку хоче просто насолодитися атмосферою долини, радимо побродити селом: тут є старовинна церква Преображення Господнього, побудована в гуцульському стилі та мальовничі дерев’яні хати, які зберегли автентичний настрій Карпат.

