Відпочинок у горах: де оселитися і що подивитися з боку Івано-Франківська та Мукачева

Фото Facebook Відпочинок у Карпатах для двох — це чудова ідея! Особливо коли хочеться втекти від шуму міста, побути наодинці з природою, прогулятися горами, скуштувати справжню гуцульську кухню та відчути колорит карпатської гостинності. Розглянемо два чудові напрямки: Карпати з боку Івано-Франківщини та Мукачево на Закарпатті. Обидва регіони мають свою особливу атмосферу та чимало варіантів для романтичного відпочинку. Відпочинок в горах: якщо обираєш Карпати з боку Івано-Франківська Карпати з боку Івана-Франківська — це душа Гуцульщини, яку можна відчути у всьому: дерев’яних церквах, гірських стежках, мальовничих водоспадах, і (як без неї!) домашній, з ароматом вогнища, бринзі. Звідси починаються найвідоміші маршрути на Говерлу, Піп Іван Чорногірський та загалом Чорногірський хребет. Читати на тему Сімейний відпочинок на Світязі 2025: що може запропонувати тобі найглибше озеро України Читай про різні варіанти відпочинку на Світязі — у нашому матеріалі. Найкращі локації для відпочинку у горах з боку Івано-Франківська для пари Верховина — гуцульське селище в оточенні гір, ідеальне місце для спокійного усамітнення. Є автентичні музеї, наприклад, музей гуцульської магії, музики, побуту. Яремче — популярне, але цілком затишне місце. Тут є водоспад Пробій, канатна дорога на гору Маковиця, скелі Довбуша. Буковель — якщо хочеться активного відпочинку, то влітку тут відмінні веломаршрути, є гірське озеро, СПА-комплекси з панорамою на гори — точно не засумуєш. Для романтичного відпочинку ти можеш обрати будь-який варіант еко-поселення. Це може бути шале з панорамними вікнами, такі здають у Татарові, Яблуниці чи Поляниці. Безсумнівно, це одна з найкращих пропозицій саме для пари: камін, тиша, тераса з видом на гори. Або оселитися у еко-садибі у Верховині, тут інші, але не гірші умови: мінімалізм, дерево, запах гір від порогу та смачна їжа прямо з печі. Для відпочинку у горах по вищому класу можна винайняти номер у бутик-готелях в Яремче, з приватними СПА-зонами або джакузі на балконі. Верховина Що подивитися, плануючи відпочинок у горах для двох Можна спланувати похід на Говерлу — хоча це й найвища вершина України, вона підкориться і недосвідченим туристам. Чи обрати менш складний маршрут на гору Хом’як. Також можна пройтися дуже мальовничим маршрутом по Чорногірському хребту або сплавитися по Чорному Черемошу — рафтинг по порожистій річці там практикують не лише навесні. А повернутися з Карпат і не спробувати гуцульську кухню просто неможливо: замовляємо банош, грибну юшку, крафтове пиво і автентичні м’ясні делікатеси. Говерла Читати на тему Відпочинок в Україні влітку: куди поїхати і як дозволити це собі в умовах війни Думаєш, куди б поїхати відпочити? Ми підібрали наймальовничіші місця України! Дивись у нашому матеріалі. Відпочинок у горах: Карпати з боку Мукачева Це вже трохи інші Карпати — з нотками угорської, румунської та австрійської культури. Гори трохи тепліші і зеленіші, є винні підвали, мінеральні води й середньовічні замки. Найкращі локації для відпочинку у Карпатах з боку Мукачево Пилипець — затишне село біля водоспаду Шипіт, з нього є підіймач на гору Гимба — влітку вона вкрита чорницею, але й просто піднятися з неї на Великий Верх — одне задоволення. Косино — для тих, кому хочеться СПА та термальних вод поруч із виноградниками. Міжгір’я / Синевир — по-справжньому казкова локація, з якої можна рушити в романтичну прогулянку навколо озера Синевир. Село Колочава — музей просто неба, з дерев’яними церквами, повстанською криївкою та давньою вузькоколійкою — усе для любителів старовини та повного занурення в історію та природу. Пилипець Де зупинитися для відпочинку у горах з боку Мукачева: романтичні пропозиції Для оздоровчого відпочинку дізнайся більше про термальні комплекси Косино або Берегово — з басейнами просто неба. Чи обирай гірські котеджі в Пилипці чи Ізках — з неймовірно прекрасним видом на полонини, вибір тут є на будь-який гаманець. Або розглянь варіант романтичної вілли біля Синевира — там здають дерев’яні будинки з верандою посеред соснового лісу. Що подивитися у Карпатах з боку Мукачево Можна відвідати водоспад Шипіт — один із найвищих у Карпатах, або озеро Синевир — ідеальна локація для фото на згадку. А ще варто піднятись на Гимбу, а з неї на Боржавський хребет. Чи запланувати поїздку у Мукачівський замок Паланок і поцікавитися його романтичною історією. Дізнайся також про найвищі точки Карпатського хребта та маршрути, якими можна туди піднятись: звідки стартувати, як дістатися підніжжя, що побачити зверху. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Відпочинок, Івано-Франківськ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter