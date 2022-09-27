Подорожі та натхнення

Гори для відпочинку і спокою! Найвищі точки Карпатського хребта та маршрути, якими можна туди піднятись

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 27 Вересня 2022, 09:00
Найвищі гори України та маршрути, як туди піднятись
Фото: Unsplash

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