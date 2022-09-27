Гори для відпочинку і спокою! Найвищі точки Карпатського хребта та маршрути, якими можна туди піднятись

Сьогодні в нашій країні відзначають День туризму. Україна — неймовірно красива. Від піщаних чорноморських пляжів, заповідників з рідкісними тваринами, різнокольорових природних озер та кам’яних каньйонів, історичних замків та фортець, до засніжених величних карпатських гір.

В Україні безліч гарних туристичних місць, в одному матеріалі все і не злічити. Тож сьогодні ми розповімо про найвищі точки України та туристичні маршрути, якими можна туди піднятись.

Говерла

Найвища точка України та найпопулярніший туристичний гірський маршрут — Говерла. Її висота складає 2061 м.

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Вона розташована між Закарпатською та Івано-франківською областями та всього лише за 17 кілометрів від кордону з Румунією. Біля її підніжжя знаходиться один із витоків річки Прут.

Уперше туристичні маршрути на Говерлу було відкрито у 1880 році. Відтоді майже щодня туди водять групи туристів, які полюбляють екстремальний спорт.

Як краще добратись до підніжжя Говерли?

Краще доїхати до одного з містечок у підніжжя гори. Наприклад, можна зупинитись у Рахові, Ясенях або Ворохті. У кожному з цих населених пунктів можна замовити екскурсію на Говерлу.

Звісно, можна піднятись на вершину і самотужки, але якщо ти не займаєшся професійно спортом, то краще це робити все ж в групі з екскурсоводом.

Бребенескул

Гора Бребенескул менше від Говерли усього на 28 метрів. ЇЇ висота складає 2038 метрів. Вона теж знаходиться між Закарпатською та Івано-Франківською областями.

Найближчий населений пункт до підніжжя Бребенескулу — село Бистрець. На захід від вершини цієї гори розташоване “Синє око Карпат”, однойменне озеро Бребенескул. З нього витікає річка з такою ж назвою.

Піп Іван

Гора Піп Іван має 2028 метрів у висоту. Вона теж розташована недалеко від Говерли та Бребенескулу. Найближчі населені пункти до гори — Бистрець, Шибине, Дземброня.

Піднявшись на цю вершину ти зможеш побачити руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, відомої як Білий слон. Її частково почали відновлювати у 2011 році, аби привабити туди більше туристів.

А у 2013 у кількох приміщеннях колишньої довоєнної обсерваторії Варшавського університету відкрили рятувальний пост. В обсерваторії й досі проводять наукові дослідження, а студенти мають змогу пройти практику.

Петрос

Ще одна з найвищих точок України — гора Петрос. Вона розташована у Рахівському районі Закарпатської області. Її висота 2020 метрів. Найближчі населені пункти — Лазещина, Ясіня, Кваси.

Через те, що взимку на Петросі дуже часто сходять снігові лавини, на південних схилах гори на полонині Рогнеска розташований притулок для туристів.

Гутин Томнатик

Гутин Томнатик має висоту 2017 метрів. Ця гора теж знаходиться між Закарпатською та Івано-франківською областями. Найближчі населені пункти — село Говерла і село Бистрець.

На горі росте дуже багато альпійських рідкісних рослин. А на висоті 1801 метр знаходиться те саме “Синє око карпат” — озеро Бребенескул.

Ребра

Шоста й остання з найвищих точок України — гора Ребра — заввишки 2001 метр. Найближчий населений пункт — село Бистрець.

На схід від її вершини у Льодовиковому карі знаходяться невеличкі високогірні озера. А на самій горі росте багато рідкісних рослин, занесених до Червоної книги України.

Зараз, у часи коли щодня Україну сколихують трагічні новини, аби не зійти з глузду дуже важливо перезаряджатись і відпочивати від всіх жахів, що відбуваються навколо нас. Похід у гори — це один з варіантів провітрити голову.

Але варто зазначити, що рятувальники не рекомендують підійматись у гори в погану погоду: під час дощу, щільного туману, сильних снігопадів.

Нерідко співробітникам ДСНС доводиться шукати туристів, що не дослухались та загубились під час підйому на Говерлу чи іншу гору Карпатського хребта. Є і летальні випадки.

Одеса — місто на березі моря, що весь календарний рік приваблювало мільйони туристів. І попри загрози ракетних ударів з боку Росії воно все одно манить людей з різних куточків України.

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