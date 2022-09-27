Горы для отдыха и спокойствия! Самые высокие точки Карпатского хребта и маршруты, по которым можно туда подняться

Сегодня в нашей стране отмечают День туризма. Украина — невероятно красивая. От песчаных черноморских пляжей, заповедников с редкими животными, разноцветных природных озер и каменных каньонов, исторических замков и крепостей, до заснеженных величественных карпатских гор.

В Украине множество прекрасных туристических мест, в одном материале все и не счесть. Сегодня мы расскажем о самых высоких точках Украины и туристических маршрутах, которыми можно туда подняться.

Говерла

Самая высокая точка Украины и самый популярный туристический горный маршрут — Говерла. Ее высота составляет 2061 м.

Она расположена между Закарпатской и Ивано-Франковской областями и всего в 17 километрах от границы с Румынией. У ее подножия находится одна из истоков реки Прут.

Впервые туристические маршруты на Говерлу были открыты в 1880 году. С тех пор почти каждый день туда водят группы туристов, которые любят экстремальный спорт.

Как лучше добраться до подножия Говерлы?

Лучше всего доехать до одного из городков у подножия горы. Например, можно остановиться в Рахове, Ясенях или Ворохте. В каждом из этих населённых пунктов можно заказать экскурсию на Говерлу.

Конечно, можно подняться на вершину и самостоятельно, но если ты не занимаешься профессионально спортом, то лучше это делать в группе с экскурсоводом.

Бребенескул

Гора Бребенескул меньше Говерлы всего на 28 метров. Ее высота составляет 2038 метров. Она тоже находится между Закарпатской и Ивано-Франковской областями.

Ближайший населенный пункт к подножию Бребенескула — село Быстрец. К западу от вершины этой горы расположен “Синий глаз Карпат”, одноименное озеро Бребенескул. Из него вытекает река с таким же названием.

Поп Иван

Гора Поп Иван имеет 2028 метров в высоту. Она тоже расположена недалеко от Говерлы и Бребенескула. Ближайшие населенные пункты к горе — Быстрец, Шибино, Дземброня.

Поднявшись на эту вершину, ты сможешь увидеть руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, известной как Белый слон. Ее частично начали восстанавливать в 2011 году, чтобы привлечь больше туристов.

А в 2013 году в нескольких помещениях бывшей довоенной обсерватории Варшавского университета открыли спасательный пост. В обсерватории до сих пор проводят научные исследования, а студенты могут пройти практику.

Петрос

Еще одна из самых высоких точек Украины — гора Петрос. Она находится в Раховском районе Закарпатской области. Ее высота 2020 метров. Ближайшие населенные пункты: Лазещина, Ясиня, Квасы.

Из-за того, что зимой на Петросе очень часто сходят снежные лавины, на южных склонах горы на горной долине Рогнеска расположен приют для туристов.

Гутин Томнатек

Гутин Томнатек имеет высоту 2017 метров. Эта гора тоже находится между Закарпатской и Ивано-Франковской областями. Ближайшие населенные пункты — Говерла и Быстрец.

На горе растет очень много альпийских редких растений. А на высоте 1801 метр находится тот самый “Синий глаз карпат” — озеро Бребенескул.

Ребра

Шестая и последняя из самых высоких точек Украины — гора Ребра — высотой 2001 метр. Ближайший населенный пункт — село Быстрец.

К востоку от ее вершины в Ледниковом каре находятся небольшие высокогорные озера. А на самой горе растет много редких растений, занесенных в Красную книгу Украины.

Сейчас, во времена, когда ежедневно Украину встряхивают трагические новости, чтобы не сойти с ума очень важно перезаряжаться и отдыхать от всех ужасов, происходящих вокруг нас. Поход в горы — это один из вариантов проветрить голову.

Но стоит отметить, что спасатели не рекомендуют подниматься в горы в плохую погоду: в дождь, плотный туман, сильные снегопады.

Нередко сотрудникам ГСЧС приходится искать туристов, которые не прислушались и потерялись во время подъема на Говерлу или другую гору Карпатского хребта. Есть и летальные случаи.

Одесса — город на берегу моря, весь календарный год привлекавший миллионы туристов. И, несмотря на угрозы ракетных ударов со стороны России, он все равно манит людей из разных уголков Украины.

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