Отдых в горах: где поселиться и что посмотреть в районе Ивано-Франковска и Мукачево

Фото Facebook Отдых в Карпатах для двоих — это отличная идея! Особенно когда хочется убежать от шума города, побыть наедине с природой, прогуляться по горам, отведать настоящую гуцульскую кухню и почувствовать колорит карпатского гостеприимства. Рассмотрим два замечательных направления: Карпаты со стороны Ивано-Франковской области и Мукачево на Закарпатье. Оба региона имеют свою особую атмосферу и множество вариантов для романтического отдыха. Отдых в горах: если выбираешь Карпаты со стороны Ивано-Франковска Карпаты со стороны Ивано-Франковска — это душа Гуцульщины, которую можно почувствовать во всем: деревянных церквях, горных тропах, живописных водопадах, и (как без нее!) домашней, с ароматом костра, брынзе. Отсюда начинаются самые известные маршруты на Говерлу, Поп Иван Черногорский и Черногорский хребет. Читать по теме Семейный отдых на Свитязе 2025: что может тебе предложить самое глубокое озеро Украины Читай о вариантах отдыха на Свитязе с бассейном, с детьми и палатками и где лучше отдохнуть на Свитязе. Лучшие локации для отдыха в горах со стороны Ивано-Франковска для пары Верховина — гуцульский поселок в окружении гор, идеальное место для спокойного уединения. Есть колоритные музеи, например, музей гуцульской магии, музыки, быта. Яремче — популярное, но вполне уютное место. Здесь есть водопад Пробий, канатная дорога на гору Маковица, скалы Довбуша.Буковель — если хочется активного отдыха, то летом здесь отличные веломаршруты, есть горное озеро, СПА-комплексы с панорамой на горы – точно не соскучишься. Для романтического отдыха ты можешь выбрать любой вариант эко-поселения. Это может быть шале с панорамными окнами, которые сдают в Татарове, Яблунице или Полянице. Несомненно, это одно из самых лучших предложений именно для пары: камин, тишина, терраса с видом на горы. Или поселиться в эко-усадьбе в Верховине, здесь другие, но не хуже условия: минимализм, дерево, запах гор от порога и вкусная еда прямо из печи. Для отдыха в горах по высшему классу можно снять номер в бутик-гостиницах в Яремче, с частными СПА-зонами или джакузи на балконе. Верховина Что посмотреть, планируя отдых в горах для двоих Можно спланировать поход на Говерлу — хотя это и самая высокая вершина Украины, ее под силу покорить и неопытным туристам. Или выбрать менее сложный маршрут на гору Хомяк. Также можно пройтись по очень живописному маршруту по Черногорскому хребту или сплавиться по Черному Черемошу — рафтинг по порожистой реке там практикуют не только весной. А вернуться из Карпат и не попробовать гуцульскую кухню просто невозможно: заказываем банош, грибную похлебку, крафтовое пиво и аутентичные мясные деликатесы. Говерла Читать по теме Отдых в Украине летом: куда поехать и как это позволить себе в условиях войны Думаешь, куда бы поехать отдохнуть? Мы подобрали самые живописные места Украины! Смотри в нашем материале. Отдых в горах: Карпаты со стороны Мукачево Это уже несколько другие Карпаты — с нотками венгерской, румынской и австрийской культуры. Горы немного теплее и зеленее, есть винные подвалы, минеральные воды и средневековые замки. Лучшие локации для отдыха в Карпатах со стороны Мукачево Пилипец — уютная деревня у водопада Шипот, из нее есть подъемник на гору Гимба — летом она покрыта черникой, но и просто подняться с нее на Большой Верх — одно удовольствие. Косино для тех, кому хочется СПА и термальных вод рядом с виноградниками. Межгорье / Синевир — по-настоящему сказочная локация, из которой можно отправиться в романтическую прогулку вокруг озера Синевир. Село Колочава — музей под открытым небом, с деревянными церквями, повстанческой краевкой и древней узкоколейкой — все для любителей старины и полного погружения в историю и природу. Пилипец Где остановиться для отдыха в горах со стороны Мукачево: романтические предложения Для оздоровительного отдыха узнай больше о термальных комплексах Косино или Берегово — с бассейнами под открытым небом. Выбирай горные коттеджи в Пилипце или Изках — с невероятно прекрасным видом на долины, выбор здесь есть на любой кошелек. Или рассмотри вариант романтической виллы у Синевира — там сдают деревянные дома с верандой посреди соснового леса. Что посмотреть в Карпатах со стороны Мукачево Можно посетить водопад Шипот — один из самых высоких в Карпатах, или озеро Синевир – идеальная локация для фото на память. А еще стоит подняться на Гимбу, а с нее на Боржавский хребет. Запланировать поездку в Мукачевский замок Паланок и поинтересоваться его романтической историей. Узнай также о самых высоких точках Карпатского хребта и маршрутах, по которым можно туда подняться: откуда стартовать, как добраться до подножия, что увидеть сверху. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Отдых, Ивано-Франковск Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter