Лунный календарь благоприятных дней на август 2026: лучшие дни для покупок и всего нового

Август 2026 года готовит нам захватывающий сценарий, где ночное светило будет диктовать свои правила игры. Давай разберемся, как настроить свой внутренний навигатор на его ритмы!

Фазы Луны в августе 2026 года и знаки зодиака: что нас ждет

Убывающая Луна (1–10 августа в знаках Рыб, Овна, Тельца, Близнецов; 30–31 августа в Рыбах и Овне)

Время для очищения и завершения дел. Когда Луна в Рыбах и Тельце — это идеальный период для ревизии чувств, уютного домашнего расхламления и закрытия старых финансовых вопросов. Однако в дни Овна избегай горячих споров — импульсивность может всё испортить. Не стоит: начинать масштабные проекты.

Новолуние (11–14 августа в знаках Льва и Девы)

Энергетическая точка перезагрузки. Переход от яркого Льва к практичной Деве помогает чётко сформулировать желания и расписать подробный план действий на месяц вперёд. Не стоит: перегружать организм физически и поддаваться апатии.

Растущая Луна (15–25 августа от Весов до Водолея)

Время активного созидания, когда силы прибывают с каждым днём. Луна в Весах и Стрельце будет способствовать налаживанию партнёрства, романтике, путешествиям и обучению. Когда же светило перейдёт в Козерога — направь силы на карьеру. Не стоит: лениться и откладывать возможности на потом.

Полнолуние (26–29 августа в знаках Водолея и Рыб)

Эмоциональный пик месяца. Водолейская свобода и чувствительность Рыб могут дать взрывной коктейль. Это время для творческих прорывов, нестандартных решений и инсайтов. Не стоит: выяснять отношения, поддаваться на провокации или принимать судьбоносные решения на эмоциях.

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Самые благоприятные дни в августе 2026 года

В эти дни можно планировать старт новых дел, решаться на важные решения, организовывать активный отдых.

Благоприятные дни в августе 2026: 15, 17, 18, 22 и 24 число.

В эти даты энергия гармонично сочетается с благоприятным влиянием созвездий. Смело запускай новые проекты, делай инвестиции, проводи важные переговоры и активно отдыхай в шумных компаниях.

Неблагоприятные дни в августе 2026 года

В эти дни ты почувствуешь замедление дел, будет царить рутина, и захочется быть осторожным в поступках.

Неблагоприятные дни в августе 2026: 4, 9, 12, 27 и 29 число.

Дни, когда энергетические потоки нестабильны. Любые начинания могут буксовать на ровном месте, а техника — давать сбои. Посвяти это время отдыху, рутинным делам и медитации.

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