Отдых в Велятино: цены, интересные места и где посетить термальные воды

Велятино — живописное село в Закарпатье, известное своими термальными водами. Но там есть что посмотреть и для тех, кто любит активный отдых.

Вікна расскажут об отдыхе в Велятино в 2025, ценах и где посетить термальные воды.

Отдых в Велятино 2025: цены на жилье и термальные воды

Туристы могут поселиться в оздоровительных спа-комплексах, расположенных возле термальных источников, гостиницах или снять жилье у местных.

Цены разнообразные — от 600 до семи и более тысяч гривен. Стоимость зависит от условий номера, наличия питания, спа-процедур и других услуг.

Впрочем, в Велятине большой выбор разного жилья, так что каждый сможет найти себе по карману.

Самым известным местом отдыха в термальных водах является туристический комплекс Теплі води. Он работает ежедневно с 9:00 до 19:00 по адресу ул. Санаторная 2.

Безлимит для взрослых с возможностью находиться в комплексе целый день стоит 500 гривен. Для детей ростом до 140 см стоимость обойдется в 200 гривен. Такая же цена и для детей с инвалидностью, а вот вход для детей с ДЦП и малышей до трех лет бесплатный.



Для участников боевых действий цена составляет 100 гривен, кроме выходных и праздничных дней.

Если пребывание в течение дня не входит в планы, можно побыть на водах один или два часа. Цены следующие:

взрослые — 250 и 300 гривен соответственно;

дети — 100 гривен обе опции;

дети с инвалидностью — 50 гривен обе опции;

пенсионеры, лица с инвалидностью 1-2 группы, лица, приобретшие инвалидность вне боевых действий — 250 грн обе опции;

участники боевых действий — 100 гривен обе опции.

Также есть возможность посетить ванны(индивидуальная процедура 15 минут) стоимостью 200 гривен. На территории комплекса есть соляная комната. 60-минутный сеанс стоит 100 гривен для взрослых и 50 гривен для детей.



Когда лучше ехать в Велятино на термальные воды

Лучше ехать на термальные воды зимой. В этот период источники согреют тело и подарят максимум удовольствия после морозного воздуха. Однако ничто не мешает поехать на полезные бассейны и летом или в другой сезон.

Советуем находиться в воде 15-20 минут, а затем выйти из нее, чтобы не нагружать организм высокой температурой. Позже можешь снова зайти и через 20 минут сделать перерыв. Так ты поможешь своему сердцу и сосудам работать в норме.

Отдых в Велятино: что еще посмотреть, кроме термальных вод

Источники — не единственная аттракция Велятино. Многие достопримечательности в селе посвящены Григору Пинте — закарпатскому Робину Гуду и легендарному опришку, сражавшемуся против австрийского гнета. Это персонаж украинских и румынских легенд, вдохновивший на создание этого туристического пути.

Поэтому есть возможность пройти Путь Пинти — туристический маршрут, который лежит от Успенской церкви в селе Новоселица Виноградовского района до Пинтевого дома (музей, посвященный опришку) в Велятино.

Длина пути — 10,2 км. Во время него туристы пройдут по лесным тропам и источникам минеральной воды. Ты увидишь камень силы, начало реки Ботар, урочище Лефантово и Пинтеву яму.

И конечно, какие горы без рафтинга! Можешь попробовать плавание на лодках вдоль Тисы или других горных рек.



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